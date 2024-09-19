Суп – это тепло, сытость и удовольствие в одной тарелке. И он также может быть отличным выбором, если вы стремитесь похудеть. Секрет в ингредиентах.
Суп может быть низкокалорийным, богатым питательными веществами и невероятно сытным, пишет Eat This Not That. К примеру, вы можете приготовить полезный крем-суп с запеченными овощами, содержащий восемь различных овощей, насыщенный белками, позволяет насытиться и способствует похудению. Рецептом блюда поделилась Роксана Эхсани – диетолог-нутрициолог, сертифицированный специалист по спортивной диетологии, пресс-секретарь, консультант и создатель контента для пищевых брендов.
И у этого блюда есть ещё один большой плюс – вам не понадобятся кастрюли и сковородки. Просто нарежьте овощи, запеките их в духовке, пока они не станут карамелизированными и сладкими, и взбейте блендером. Ниже рассказываем, как приготовить диетический крем-суп с запеченными овощами.
Ингридиенты (на 4 порции)
- 6 средних помидоров, разрезанных пополам,
- 5 средних морквин,
- 1 большая сладкая луковица, очищенная и разрезанная на четвертинки,
- 1 большой красный болгарский перец, разрезанный пополам (семена выбросить),
- 1 большой желтый болгарский перец, разрезанный пополам (семена выбросить),
- 1 большой цукини, нарезанный ломтиками,
- 1 большой кабачок, нарезанный ломтиками,
- 4 зубчика чеснока,
- 2 ст.л. оливкового масла или масла авокадо,
- ⅛ ч. л. свежемолотого черного перца,
- 4 стакана овощного бульона с низким содержанием соли,
- 2 1/2 стакана нежирного зернистого творога.
Для приготовления питательного супа для похудения выложите овощи на застеленный фольгой противень, сбрызните оливковым маслом и приправьте перцем. После поставьте противень в разогретую до 190 градусов духовку.
Выпекайте овощи 25-30 минут, но не забудьте перемешать, когда пройдет половина времени. После слегка охладите их и осторожно почистите зубчики чеснока.
Готовые овощи переложите в блендер (взбивайте партиями), добавьте бульон и творог. Эту массу взбивайте на высокой скорости примерно 1-2 минуты, пока суп не станет однородным.
Почему этот рецепт супа полезен для похудения
Этот суп способствует похудению, поскольку содержит восемь различных овощей, белок, клетчатку и воду – все это работает вместе, чтобы вы оставались сытыми и довольными, одновременно сокращая количество потребляемых калорий.
Суп содержит низкокалорийные, богатые питательными веществами овощи
Овощи низкокалорийные, но переполнены витаминами, минералами, антиоксидантами и пищевыми волокнами. Их никогда не бывает много, и большинству из нас не помешало бы иметь побольше овощей на тарелках. Добавляя больше овощей в свой рацион, особенно когда вы пытаетесь похудеть, вы наедаетесь меньшим количеством калорий.
Кроме того, клетчатка и вода, содержащиеся в овощах, помогут вам чувствовать себя сытыми.
Клетчатка для длительного ощущения сытости
Клетчатка – еще одно питательное вещество, необходимое для похудения. Продукты, богатые клетчаткой, замедляют пищеварение, благодаря чему вы дольше остаетесь сытыми и меньше едите. Благодаря 5 граммам клетчатки на порцию, этот суп – простой и вкусный способ увеличить потребление клетчатки и поддержать ваши цели по похудению.
Суп насыщен белком
Этот суп содержит 19 граммов белка в порции благодаря творогу, который вы даже не сможете почувствовать на вкус! Творог – это высококачественный источник белка, содержащий все девять незаменимых аминокислот без вредных для здоровья источников жира. Белок имеет решающее значение при сокращении калорий, поскольку он помогает сдерживать аппетит и сохраняет сухую мышечную массу, что важно, поскольку мышцы являются метаболически активными и сжигают больше калорий в состоянии покоя.
Однородная консистенция для сытости
Исследования показали, что однородные крем-супы, такие как этот, способны поддерживать чувство сытости дольше, чем обычные супы или твёрдые блюда. Это потому, что они дольше остаются в вашем желудке, обеспечивая ощущение сытости.
Этот суп не просто вкусный – он действительно способствует похудению благодаря высокому содержанию воды, клетчатки и белков.