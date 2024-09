Этот суп содержит белок, клетчатку и восемь овощей, что делает его отличным продуктом для людей, которые пытаются сбросить лишние килограммы.

Суп – это тепло, сытость и удовольствие в одной тарелке. И он также может быть отличным выбором, если вы стремитесь похудеть. Секрет в ингредиентах.

Суп может быть низкокалорийным, богатым питательными веществами и невероятно сытным, пишет Eat This Not That. К примеру, вы можете приготовить полезный крем-суп с запеченными овощами, содержащий восемь различных овощей, насыщенный белками, позволяет насытиться и способствует похудению. Рецептом блюда поделилась Роксана Эхсани – диетолог-нутрициолог, сертифицированный специалист по спортивной диетологии, пресс-секретарь, консультант и создатель контента для пищевых брендов.

И у этого блюда есть ещё один большой плюс – вам не понадобятся кастрюли и сковородки. Просто нарежьте овощи, запеките их в духовке, пока они не станут карамелизированными и сладкими, и взбейте блендером. Ниже рассказываем, как приготовить диетический крем-суп с запеченными овощами.

Ингридиенты (на 4 порции)

6 средних помидоров, разрезанных пополам,

5 средних морквин,

1 большая сладкая луковица, очищенная и разрезанная на четвертинки,

1 большой красный болгарский перец, разрезанный пополам (семена выбросить),

1 большой желтый болгарский перец, разрезанный пополам (семена выбросить),

1 большой цукини, нарезанный ломтиками,

1 большой кабачок, нарезанный ломтиками,

4 зубчика чеснока,

2 ст.л. оливкового масла или масла авокадо,

⅛ ч. л. свежемолотого черного перца,

4 стакана овощного бульона с низким содержанием соли,

2 1/2 стакана нежирного зернистого творога.

Для приготовления питательного супа для похудения выложите овощи на застеленный фольгой противень, сбрызните оливковым маслом и приправьте перцем. После поставьте противень в разогретую до 190 градусов духовку.

Выпекайте овощи 25-30 минут, но не забудьте перемешать, когда пройдет половина времени. После слегка охладите их и осторожно почистите зубчики чеснока.

Готовые овощи переложите в блендер (взбивайте партиями), добавьте бульон и творог. Эту массу взбивайте на высокой скорости примерно 1-2 минуты, пока суп не станет однородным.

Почему этот рецепт супа полезен для похудения

Этот суп способствует похудению, поскольку содержит восемь различных овощей, белок, клетчатку и воду – все это работает вместе, чтобы вы оставались сытыми и довольными, одновременно сокращая количество потребляемых калорий.

Суп содержит низкокалорийные, богатые питательными веществами овощи

Овощи низкокалорийные, но переполнены витаминами, минералами, антиоксидантами и пищевыми волокнами. Их никогда не бывает много, и большинству из нас не помешало бы иметь побольше овощей на тарелках. Добавляя больше овощей в свой рацион, особенно когда вы пытаетесь похудеть, вы наедаетесь меньшим количеством калорий.

Кроме того, клетчатка и вода, содержащиеся в овощах, помогут вам чувствовать себя сытыми.

Клетчатка для длительного ощущения сытости

Клетчатка – еще одно питательное вещество, необходимое для похудения. Продукты, богатые клетчаткой, замедляют пищеварение, благодаря чему вы дольше остаетесь сытыми и меньше едите. Благодаря 5 граммам клетчатки на порцию, этот суп – простой и вкусный способ увеличить потребление клетчатки и поддержать ваши цели по похудению.

Суп насыщен белком

Этот суп содержит 19 граммов белка в порции благодаря творогу, который вы даже не сможете почувствовать на вкус! Творог – это высококачественный источник белка, содержащий все девять незаменимых аминокислот без вредных для здоровья источников жира. Белок имеет решающее значение при сокращении калорий, поскольку он помогает сдерживать аппетит и сохраняет сухую мышечную массу, что важно, поскольку мышцы являются метаболически активными и сжигают больше калорий в состоянии покоя.

Однородная консистенция для сытости

Исследования показали, что однородные крем-супы, такие как этот, способны поддерживать чувство сытости дольше, чем обычные супы или твёрдые блюда. Это потому, что они дольше остаются в вашем желудке, обеспечивая ощущение сытости.

Этот суп не просто вкусный – он действительно способствует похудению благодаря высокому содержанию воды, клетчатки и белков.

