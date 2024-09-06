По ее словам, этот рецепт не может быть проще.

Нет ничего лучше тарелки супа, чтобы согреться в осенние дни. Однако обычно его приготовление это кропотливое дело, которое требует немало времени. Диетолог и ресторатор Алексис Джозеф поделилась простым рецептом из 5 ингредиентов, который быстро готовится в блендере.

"Для этого безмолочного томатного супа с консервированными помидорами не нужно нарезать или пассеровать. Этот рецепт не может быть проще", - говорит Алексис, которую цитирует Ехргеѕѕ

Для приготовления понадобятся:

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овощной бульон - 237;

целые очищенные помидоры - 1 банка;

кешью - полстакана;

чеснок - 1 зубчик

соль - 3/4 ч.л.

Сначала очистите чеснок, а затем положите его в мерную чашку или миску вместе с орехами кешью. Разогрейте их в микроволновке в течение одной минуты на полной мощности или нагрейте в небольшой кастрюле на плите на среднем огне.

Теперь добавьте консервированные помидоры и их сок в блендер вместе с бульоном, разогретым чесноком и кешью. Приправьте солью и перцем и взбейте на максимальной скорости.

Перемешайте смесь до однородной кремообразной консистенции, попробуйте её на вкус и при необходимости добавьте приправы. Хлопья чили или сушеные травы, такие как базилик или орегано, станут отличным дополнением.

Если ваша марка помидоров более кислая, вы можете добавить одну чайную ложку сахара, чтобы сбалансировать их. Далее подавайте с базиликом и хрустящим хлебом.

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