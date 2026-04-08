Что манера приветствия кота может рассказать о вашей связи: ветеринар привела 6 примеров

Когда речь заходит о домашних питомцах, вы, наверное, слышали рассказы от "мам" и "пап" собак о том, как их четвероногие встречают их. Однако не всегда можно услышать о том, как реагируют кошки, когда их хозяева возвращаются домой после целого дня отсутствия, пишет Parade pets.

Издание отмечает, что собаки известны тем, что радостно танцуют, машут хвостами, весело лают и бегают по комнате, а вот как кошки приветствуют вас с возвращением, распознать бывает сложнее.

Добавляется, что у кошек есть множество способов приветствовать своих хозяев, и некоторые из них бывают труднозаметными.

"Если "привет" вашего кота не сопровождается прыжками и мурлыканьем, не волнуйтесь – кошки выражают любовь иначе, чем собаки", – говорится в статье.

Оказывается, поведение вашего кота, в частности то, как он встречает вас, когда вы возвращаетесь домой или заходите в комнату, может многое рассказать о ваших отношениях с животным.

Ветеринар Хилари Хамм-Битти рассказывает, что стиль приветствия кота говорит о ваших отношениях:

1. Они трутся о вас и мурлыкают

Если ваш питомец трется о вас, мурлычет или "месит" лапками, когда вы возвращаетесь домой, это – яркое проявление его привязанности и доверия. На самом деле это классическое кошачье приветствие.

2. Они убегают

Если ваша кошка приветствует вас тем, что убегает, как только вы переступаете порог, вы можете сразу решить, что она не является вашим самым большим поклонником.

"Если ваша кошка убегает от вас, это может быть из-за того, что ее напугал шум или суета, которую вы и ваша семья создали, войдя в дом, например, хлопнув дверью. Это может произойти особенно в том случае, если ваша кошка в этот момент спала или была сосредоточена на какой-то деятельности или задаче", – пояснила ветеринар.

Однако, если вы тихо входите в помещение, а животное все равно убегает, это может быть признаком того, что ваша кошка еще не чувствует себя вполне комфортно. Особенно это касается животных, которые недавно появились в семье.

3. Они приносят вам "подарки"

Если, вернувшись домой, вы видите, что ваша кошка принесла подарки, то такое поведение очень мило и свидетельствует о том, как некоторые кошки проявляют свою любовь к вам.

Кроме того, такой способ приветствия свидетельствует о том, что между вами и вашей кошкой существует особая связь. Так кошка показывает, что любит вас и рада вашему возвращению.

4. Они следуют за вами

В некоторых случаях кошка не просто встретит вас у двери, когда вы впервые вернетесь домой, но и продолжит приветствовать вас, сопровождая из комнаты в комнату.

Хамм-Битти объясняет, что такое поведение кошек обычно не является проявлением чрезмерной привязанности, а является признаком глубокой связи между человеком и кошкой.

5. Кошка вам моргает

Если ваша кошка моргает, это не такое громкое и энергичное приветствие, как у собак. Однако на самом деле это не менее любящий жест.

"Если кошка медленно моргает вам, это означает, что она чувствует себя в безопасности", – отметила ветеринар.

6. Кошка вас игнорирует

"Если кошка вас игнорирует, это не значит, что она вас не любит. Скорее всего, такое поведение кошки объясняется тем, что она перевозбуждена или занята другим делом или игрой. Кошки несколько более независимы, чем собаки, и часто ценят время, проведенное в одиночестве, и это не является оскорблением", – рассказала ветеринар.

