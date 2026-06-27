Конец эпохи: король Чарльз отказался жить в Букингемском дворце

Король будет проживать в Кларенс-Хаусе, а Букингемский дворец будет использоваться для официальных церемоний и государственных приемов.

Король Великобритании Чарльз III не переедет в Букингемский дворец после завершения его масштабной реконструкции, которая длится уже почти десять лет. Таким образом он прервт традицию, существовавшую почти 190 лет, с тех пор как дворец стал официальной резиденцией британских монархов, сообщает Reuters.

После завершения реконструкции Букингемский дворец останется главным местом проведения государственных церемоний, официальных приемов и визитов иностранных лидеров, однако сам Чарльз продолжит жить в Кларенс-Хаусе – резиденции, которую он использовал еще до вступления на престол.

Реконструкция Букингемского дворца началась в 2017 году. Стоимость работ оценивается в 369 млн фунтов стерлингов (более 20,7 млрд грн). За это время в здании заменяют устаревшие электросети, системы водоснабжения и отопления.

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По словам королевского казначея Джеймса Чалмерса, дворец останется "штаб-квартирой монархии" и символом британской короны. При этом для короля там сохранят частные апартаменты, которыми он сможет пользоваться во время пребывания в Лондоне.

Чарльз также раскрыл сумму уплаченных налогов

Наряду с этим британский королевский двор сообщил, что в 2024/2025 налоговом году Чарльз III добровольно уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов налогов (примерно 724 млн грн).

Это первый случай, когда британский монарх официально раскрыл сумму своих налоговых платежей. По оценкам британских СМИ, такой вклад ставит короля в число ста крупнейших налогоплательщиков страны.

После смерти королевы Елизаветы II королевская семья взяла курс на большую открытость в отношении своих финансов на фоне повышенного внимания общественности.

Ежегодно Букингемский дворец посещают около 700 тысяч туристов. После завершения реконструкции власти планируют расширить доступ посетителей к историческому зданию.

Другие новости британской монархии

Как сообщал УНИАН, король Великобритании Чарльз III впервые в современной истории раскрыл сумму своих личных налогов. Вместе с ним информацию о своих налоговых обязательствах обнародовал и принц Уильям. Такой шаг в Букингемском и Кенсингтонском дворцах назвали частью политики повышения прозрачности финансов британской монархии.

Согласно обнародованным данным, за 2024–2025 налоговый год король Чарльз добровольно уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов (примерно 730 млн гривен) налога на доходы и прирост капитала. Принц Уильям, в свою очередь, уплатил 7,76 млн фунтов (почти 440 млн гривен).

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