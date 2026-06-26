Король Чарльз впервые раскрыл свои доходы и налоговый счет

Британский монарх и принц Уильям сделали ещё один шаг к большей прозрачности финансов королевской семьи.

Король Великобритании Чарльз III впервые в современной истории раскрыл сумму своих личных налогов. Вместе с ним информацию о своих налоговых обязательствах обнародовал и принц Уильям. Такой шаг в Букингемском и Кенсингтонском дворцах назвали частью политики повышения прозрачности финансов британской монархии, пишет Bloomberg.

Согласно обнародованным данным, за 2024–2025 налоговый год король Чарльз добровольно уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов (примерно 730 млн гривен) налога на доходы и прирост капитала. Принц Уильям, в свою очередь, заплатил 7,76 млн фунтов (почти 440 млн гривен).

При этом Букингемский дворец не сообщил, по какой именно ставке облагаются доходы короля. Известно лишь, что основным источником его личной прибыли является герцогство Ланкастер, которое за прошлый финансовый год принесло монарху 26,5 млн фунтов стерлингов дивидендов.

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В отчете принца Уильяма указано, что он уплачивает самую высокую ставку налога на прибыль и прирост капитала со всех своих личных доходов.

По сравнению с предыдущим годом налоговые выплаты короля выросли: в 2023–2024 финансовом году он уплатил 11,7 млн фунтов, тогда как налоговый счет принца Уильяма, напротив, сократился с 8,34 млн фунтов.

По словам хранителя частной казны Джеймса Чалмерса, хотя финансовая система британской монархии может казаться сложной, она имеет четкую законодательную основу и построена таким образом, чтобы монарх мог выполнять свои обязанности независимо и подотчетно.

Помимо личных доходов, члены королевской семьи получают финансирование через так называемый Суверенный грант. Это ежегодная государственная выплата, размер которой зависит от доходов имущества Короны. В следующем году грант сократится со 137,9 млн до 99,9 млн фунтов стерлингов, поскольку завершилась масштабная десятилетняя реконструкция Букингемского дворца.

В финансовом отчете также сообщили, что после завершения ремонта король Чарльз и королева Камилла не переедут в Букингемский дворец. Он останется официальной резиденцией, местом проведения государственных церемоний и исторической достопримечательностью с расширенным доступом для посетителей. Супруги и в дальнейшем будут проживать в Кларенс-хаусе.

Что предшествовало

Обнародование налоговых данных произошло на фоне повышенного внимания к финансам британской королевской семьи. Ранее аудит выявил, что принц Эндрю получал частный доход от сдачи в аренду коттеджей в королевском поместье, уплачивая при этом символическую арендную плату.

Хотя Чарльз III раскрывал информацию о своих налоговых платежах еще тогда, когда был принцем Уэльским, это первый случай, когда действующий британский монарх публично сообщил сумму своих личных налоговых обязательств. Его мать, королева Елизавета II, добровольно начала платить подоходный налог ещё в 1992 году, однако размеры её налоговых выплат никогда не публиковались.

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