Эксперты рассказали, как правильно хранить яблоки в домашнем холодильнике

Простые советы помогут сохранять яблоки сочными и хрустящими несколько недель, а то и месяцев.

Лучше всего и дольше всего яблоки хранятся в коммерческих условиях - в так называемой среде с контролируемой атмосферой. Там они могут лежать до одного года, не теряя вкуса. Но и в домашнем холодильнике можно сохранить яблоки свежими и хрустящими много недель, если знать несколько секретов. Таким образом можно сохранить яблоки, купленные осенью у фермеров.

Как говорится в статье на сайте Serious Eats, главное - положить яблоки в отделение для овощей и фруктов в перфорированный или открытый полиэтиленовый пакет и поддерживать правильный уровень влажности.

Обычно фермеры хранят яблоки в прохладном помещении с температурой от -1 до 4°C и относительной влажностью от 85 до 95% и пониженным уровнем кислорода. Эта технология позволяет продуктовым магазинам продавать яблоки круглый год, и любое яблоко, которое вы покупаете в супермаркете, вполне может храниться от шести месяцев до года, прежде чем оно вообще попадет на полку. При этом, если технологию не было нарушения, по вкусу невозможно определить, как долго хранилось яблоко.

Среда с контролируемой атмосферой (проще говоря - специализированные промышленные холодильники) позволяет "усыпить" яблоки, замедлив их созревание. При этом, что большинство зимних сортов яблок продолжают процесс созревания после сбора. По мере созревания клетки в яблоках размягчаются, отдают больше влаги и яблоко высыхает. Если укусить такое яблоко, то во рту окажется мучнистый кусочек, а никакого хруста не будет. А в правильно созревшем яблоке клетки разбиваются во рту, высвобождая сок и обеспечивая хрусткость, которую все так любят.

Для более долгого хранения в домашних условиях надо выбирать твердые яблоки без каких-либо дефектов, советует председатель Калифорнийской комиссии по яблокам и президент Lodi Farming, Inc. Джефф Коломбини. Ведь старая пословица о том, что одно плохое яблоко может испортить всю корзину, действительно правдива. Поврежденные или гнилые плоды, как правило, выделяют больше этилена, природного газа и растительного гормона, который ускоряет созревание, в результате чего плоды быстрее созревают и портятся.

Мыть яблоки перед хранением не нужно, посоветовал вице-президент по операционной деятельности Yes! Apples Мэтт Уэллс. Большинство яблок имеют слой природного воска - это покрытие помогает предотвратить потерю влаги.

Лучше всего хранить яблоки в самой холодной части холодильника, чтобы замедлить созревание. Идеальная температура хранения - 1°C. Однако большинство холодильников настроены на 4,4°C, поэтому следует выбрать самое холодное место.

В продуктовых магазинах яблоки часто продаются в перфорированных пакетах. И хранить дома рекомендуется именно в этих пакетах. Это замедляет созревание, позволяет сохранить сочность, помогает удерживать влагу, а отверстия позволяют яблокам дышать. Можно положить яблоки и в обычный пакет, который надо оставить немного открытым.

Как сделать груши сочными

Напомним, что эксперты также дали советы о том, как ускорить созревание груш, которые в начале сезона бывают слишком твердыми. Для того, чтобы груши созрели и стали сочными, их надо оставить при комнатной температуре в вазе рядом с бананами.

