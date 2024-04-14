Известно, что некоторым людям не стоит употреблять кофе, если они имеют конкретные заболевания.

Несмотря на то, что большинство людей любит пить кофе, этот напиток также ассоциируется с темной стороной. Употребление кофе может вызывать расстройства сна, повышать уровень стресса, тревожности или вызвать кофейную зависимость. Также если говорить о болезнях, то эксперты говорят, что некоторые люди должны пересмотреть свое утреннее употребление этого напитка, ведь кофеин может только усилить симптомы заболевания. Однако, вероятно, есть одна болезнь, которой потребление кофе может пойти на пользу, а именно болезнь Паркинсона, пишет издание Health Digest.

По данным исследования 2023 года, которое было опубликовано в журнале The Lancet, употребление кофе может ассоциироваться со снижением риска болезни Паркинсона. Известно, что это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое вызывает разрушение или отмирание нейронов головного мозга.

"Потеря нейронов приводит к снижению уровня дофамина. Это приводит к целому ряду симптомов, связанных с движениями и других, некоторые из которых не проявляются на ранних стадиях, например, дрожание рук и пальцев, брадикинезия (замедленность движений), ригидность мышц, нарушение равновесия, плохая осанка, неспособность моргать и улыбаться, мягкая, быстрая или невнятная речь, а также проблемы с письмом", - говорится в публикации.

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Отмечается, что в этом исследовании приняли участие 4 488 человек, каждый из которых имел вариант гена LRRK2, который повышает риск развития болезни Паркинсона.

Исследователи проанализировали средний уровень потребления кофеина, о котором сообщили участники и обнаружили, что люди, которые не употребляют его, имеют повышенный риск развития болезни Паркинсона по сравнению с теми, кто употребляет кофеин.

Кроме того, шестинедельное рандомизированное контролируемое исследование в 2012 году показало, что группа участников, которые начали пить по одной чашке кофе дважды в день, а затем перешли на две чашки кофе дважды в день, заметили значительное улучшение симптомов болезни Паркинсона уже через три недели.

В то же время другое исследование, которое провели в течение более длительного времени, не дало таких же результатов. Поэтому вполне вероятно, что такие исследования показывают внезапный эффект кофеина, то есть его эффективность становится меньше, чем дольше его употребляет человек.

Несмотря на это, некоторые исследования предполагают, что потребление кофеина может вызывать антагонистическое действие на аденозиновые A2A-рецепторы, что может уменьшить двигательные симптомы паркинсонизма.

"Рецепторы аденозина A2A расположены близко к дофаминовым рецепторам мозга в базальных ганглиях. Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Journal of Chemical Information and Modeling, кофеин может остановить распад белка альфа-синуклеина и его слипание в мозге, образуя тельца Леви. Тельца Леви вызывают связанные с болезнью Паркинсона симптомы, в частности движения, блокируя выработку и передачу дофамина", - объясняют в материале.

Однако мнения ученых разделяются, когда дело доходит до исследований. Некоторые из них говорят, что необходимо исследовать больше, прежде чем делать окончательные выводы.

Чем еще полезен кофе

Известно, что кофе без кофеина, как и обычный, имеет много антиоксидантов, которые могут поддерживать здоровье кишечника человека. Но кофе без кофеина все же может стать лучшим вариантом благодаря некоторым преимуществам.

Также кардиолог Лакшми Мехта рассказала о специи, которая может сделать ваш кофе особенно полезным для сердца. А именно речь идет о корице.

"Некоторые исследования показывают, что корица может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, а также снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов", - объяснила кардиолог.

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