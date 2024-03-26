По мнению экспертов и исследователей, от одной до трех чашек в день - это оптимальная норма потребления кофе без кофеина.

Как и обычный кофе, кофе без кофеина богат антиоксидантами, которые могут поддержать здоровье вашего кишечника. При этом кофе без кофеина может оказаться лучим выбором благодаря ряду преимуществ.

Издание Eating well выяснило, в чем разница кофе с кофеином и без кофеина и полезен ли он для здоровья

Как делают кофе без кофеина

В отличие от обычного кофе, кофе без кофеина подвергается дополнительной обработке для удаления кофеина. Обычно этот процесс осуществляется одним из трех способов - все они предполагают замачивание кофейных зерен в воде перед их обжаркой.

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Первый способпредполагает использование химических растворителей либо непосредственно на зернах, либо в воде, в которой они были замочены. Растворители удаляют кофеин, а большая часть химикатов удаляется при промывке и обжарке зерен.

Второй метод очистки кофе от кофеина - Swiss Water Process - не предполагает использования химикатов. В этом методе необжаренные зерна замачиваются в горячей воде, которая удаляет из них кофеин.

Третий метод называется методом сверхкритического диоксида углерода. Бобы замачиваются в воде, а затем подвергаются воздействию углекислого газа, нагретого до критической точки, то есть он может выступать как жидкость или газ. Углекислый газ проникает в кофейные зерна, захватывает кофеин, а затем испаряется как жидкость.

Польза кофе без кофеина для здоровья

Здоровый микробиом кишечника

Как и обычный кофе, кофе без кофеина богат антиоксидантами, которые могут поддержать здоровье вашего кишечника. Лорен Манакер, M.S., RDN, LD, дипломированный диетолог из Чарльстона, Южная Каролина, говорит: "Для здоровья кишечника кофе без кофеина может внести положительный вклад, способствуя росту полезных кишечных бактерий благодаря высокому содержанию фенольных соединений, без потенциальных желудочно-кишечных расстройств, которые иногда вызывает кофеин".

Хотя оба вида кофе стимулируют моторику желудка, некоторые исследования показали, что кофе без кофеина не так сильно стимулирует секрецию кислоты, что может быть лучше для людей с кислотным рефлюксом. Кроме того, фенольные соединения оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие на толстую кишку и могут поддерживать необходимый уровень полезных бактерий.

Улучшение функции печени

Повышенное потребление обычного кофе связано с более здоровым уровнем ферментов печени. Ранее ученые связывали это с содержанием кофеина, но некоторые исследования опровергли эту идею.

Одно из исследований показало, что потребление как обычного кофе, так и кофе без кофеина связано с более высоким уровнем ферментов печени, что ставит под сомнение идею о том, что это связано с кофеином. По мнению исследователей, за это могут отвечать антиоксиданты, например, фенольные соединения.

Контроль уровня сахара в крови

Быстрый сахар крови часто используется для диагностики диабета. Благодаря определенному типу антиоксидантов, называемых хлорогеновыми кислотами, употребление кофе без кофеина может помочь снизить быстрый сахар крови на 4 - 5 %. Отдельные исследования показали, что этот тип антиоксидантов содержится в несмешанном жареном и молотом кофе.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Некоторые исследования показывают, что кофе без кофеина связан с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из исследований показало, что кофе без кофеина, а также молотый и растворимый кофе могут быть связаны со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Интересно, что участники, выпивавшие от 1 до 3 чашек в день кофе без кофеина, имели самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение риска преждевременной смерти

Еще одна польза кофе без кофеина - снижение риска преждевременной смерти. В одном из исследований, продолжавшемся около 12 лет, умерло меньше участников, выпивавших 2-3 чашки кофе без кофеина в день, чем тех, кто пил больше или меньше кофе без кофеина, но данные этого исследования не показали прямой взаимосвязи между уровнем смертности и употреблением кофе без кофеина.

Пищевая ценность

По своему питательному составу кофе без кофеина схож с обычным кофе, за исключением большей части кофеина.

Вопреки распространенному мнению, кофе без кофеина содержит некоторое количество кофеина - от 8 до 10 миллиграммов кофеина на чашку, но некоторые виды содержат всего 2 мг на чашку - все зависит от объема и марки.

Кофе без кофеина не содержит калорий, но в нем есть некоторые микроэлементы, как и в обычном кофе. В одной чашке содержится 128 мг калия и почти 12 мг магния - около 3 % от суточной нормы. Кроме того, кофе без кофеина полон антиоксидантов, как фенольные соединения.

Потенциальные риски

Один из главных рисков кофе без кофеина заключается в том, что он может окрасить зубы в желтоватый цвет. Этот риск можно немного снизить, если добавлять в кофе молоко.

"Для людей, чувствительных к кофеину, и тех, у кого есть определенные заболевания сердца, регулярное употребление кофе без кофеина может увеличить частоту и тяжесть учащенного сердцебиения и некоторых видов аритмии", - говорит Роберт Салазар, доктор медицинских наук, кардиолог из клиники Memorial Hermann в Хьюстоне.

Кофе без кофеина все равно содержит некоторое количество кофеина, хотя и всего несколько миллиграммов. Если вы очень чувствительны к кофеину, вам все равно стоит быть осторожнее с количеством потребляемого кофе - не стоит употреблять более двух-трех чашек в день.

Кофе без кофеина хуже или лучше, чем кофе с кофеином

Оба вида кофе содержат антиоксиданты, которые поддерживают здоровье. Однако кофе без кофеина лучше употреблять людям, чувствительным к кофеину, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или беременным, в то время как обычный кофе лучше употреблять тем, кто хочет получить стимулирующий эффект от кофеина.

Можно ли пить кофе без кофеина каждый день

По мнению наших экспертов, для большинства людей вполне достаточно выпивать от одной до трех чашек кофе без кофеина в день.

Ранее УНИАН назвал 3 удивительные добавки к кофе, которые снизят уровень холестерина в крови.

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