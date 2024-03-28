Эксперты рассказали, как снизить вероятность возникновения синдрома отмены приема кофеина.

Если вы откажетесь от кофе, ваш сон должен улучшиться. Однако, как утверждают эксперты, произойти это может не сразу. И чем больше кофе вы пьете, тем труднее может быть этот переход, пишет healthdigest.com.

"Причина, по которой кофе может затруднять сон, заключается в том, что кофеин препятствует дневному накоплению в мозгу химического вещества, известного как аденозин. Чем выше уровень аденозина в мозгу к концу дня, тем сильнее вы устаете к ночи", - говорится в публикации.

Согласно опросу, проведенному в 2023 году, почти 80% участников, ежедневно пьющих кофе, сообщили, что выпивают две или более чашек в течение рабочей недели. И у людей с более высоким потреблением кофе резкое прекращение его употребления может привести к нарушениям цикла сна.

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"У заядлых любителей кофе эти нарушения сна могут принять форму бессонницы, одного из многих потенциальных симптомов отмены приема кофеина", - говорится в публикации.

Эксперты рекомендуют сокращать потребление кофе постепенно, и со временем симптомы утихнут. Предполагается. что цикл сна снова выровняется через 7-14 дней. Отмечается, что по истечении этого времени наблюдается улучшение сна.

"Например, попробуйте снизить потребление кофе на 50% в течение первой недели, затем уменьшите его вдвое еще раз на второй неделе, и так далее. Таким образом, вы можете снизить вероятность возникновения синдрома отмены приема кофеина, который также может включать головные и мышечные боли, тошноту, затуманивание сознания, запоры и дневную сонливость", - отмечается в публикации.

Напомним, ранее УНИАН назвал 3 добавки к кофе, которые снизят уровень холестерина в крови.

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