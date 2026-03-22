Виолетта Орлова

Такой перец придает блюду не только остроту, но и глубину, а также фруктовое послевкусие.

Заменить измельченные хлопья красного перца можно особым калабрийским перцем чили – он придает сладкую, нежную остроту всему, от пасты до бутербродов. Его можно найти в нескольких видах: измельченным в масле, маринованным и даже измельченным в порошок. Но самый простой способ раскрыть его вкус – это посыпать хлопьями чили, рассказали итальянские шеф-повара сайту Food and Wine.

"Калабрийский перец чили – peperoncini calabrese – это небольшой красный перец, выращенный в регионе Калабрия в Италии. Он немного острее, чем обычные хлопья чили, но острота не такая резкая и продолжительная. Острота приходит вместе со вкусом, а затем быстрее утихает", – говорит Анджело Карузо, шеф-повар и владелец ресторана Angelo's Ristorante в Стоунхэме, штат Массачусетс.

Калабрия – это полуостровный "носок" итальянского сапога, а ее природные особенности определяют характер перцев.

Видео дня

"Их выращивают летом и сушат зимой", – говорит Винченцо Сальваторе, кулинарный директор Aspen Hospitality Group. Он говорит, что перцы отражают не только землю, но и влияние моря на землю. Вулканические почвы обеспечивают минералы, жаркие и сухие условия повышают уровень капсаицина, а прохладные морские бризы и суточные перепады температуры снижают стресс для растений, позволяя развиваться другим ароматическим соединениям, объясняет он.

Возможно, вы уже пробовали калабрийский перец чили в пицце или в калабрийской салями, в которой перец используется в качестве консерванта. Калабрийские перцы чили особенны тем, что обладают глубиной и едва уловимым фруктовым ароматом, который остается в виде приятного послевкусия.

Сальваторе также подчеркивает их сложный вкус. "Они обладают интенсивностью и насыщенностью с древесными и лесными нотками. Они одновременно минеральные и сладкие", – говорит он.

Калабрийские хлопья чили так же универсальны, как и обычные хлопья красного перца. Обжарьте их в кулинарном масле в начале рецепта, так же, как вы пассируете лук или чеснок, чтобы придать блюдам теплый острый вкус, или добавьте их ближе к концу процесса приготовления для пикантности.

Реклама

Повара предлагают сочетать их с другими ингредиентами, которые выигрывают от уникальной географии Калабрии, такими как калабрийские помидоры. "Мне нравится использовать калабрийский перец чили в блюдах из пасты на томатной основе, где он может придать соусу многослойную остроту", – говорит Карузо.

Сальваторе также рекомендует хлопья калабрийского чили в качестве гарнира к морепродуктам. "Большинство моих рыбных блюд содержат хлопья калабрийского чили. Эта фруктовая, пряная нотка придает пикантности и действительно дополняет блюдо", – говорит он.

Блюда, для которых требуется консервированный калабрийский перец чили, масло чили или паста чили, также можно быстро приготовить с помощью хлопьев калабрийского перца чили. Как только они окажутся у вас под рукой, они станут такими же универсальными, как и любое другое блюдо на вашей полке со специями, придавая индивидуальность всему: от масляной фасоли до курицы по-королевски и жареного сыра.

Какой болгарский перец полезнее для здоровья

Напомним, что красный сладкий перец стоит употреблять из-за калорий, углеводов и витаминов, а зеленый – из-за кальция. Такой овощ можно употреблять сырым или вареным, а также готовить различными способами. Обычно перец доступен в свежем, замороженном или консервированном виде.

Вас также могут заинтересовать новости: