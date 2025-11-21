Этот автомобиль является надежным и безопасным.

Один из самых популярных механиков на YouTube Скотти Килмер раскрыл одну из лучших и самых дешевых подержанных автомобилей на современном рынке. По его словам, речь идет о Toyota Corolla, передает The Sun.

Скотти нравится этот автомобиль благодаря его выдающимся характеристикам, в частности переднему приводу, высокому уровню безопасности и качественному салону.

По словам механика, автомобиль имеет хорошую топливную экономичность и является идеальным вариантом для тех, кто хочет купить свою первую машину.

"Во-первых, их продали миллионы, поэтому на рынке есть много хороших подержанных экземпляров, и не обязательно покупать новый. А если идет дождь, как сейчас, этот передний привод прекрасно работает в дождь и снег. Они просторные, а качество интерьера значительно улучшилось, они выглядят приятно", - отметил Килмер.

Если вы переживаете за безопасность, то в нем подушки безопасности есть по всему салону, поэтому это очень надежные автомобили.

"Кроме того, страхование меньшего четырехдверного автомобиля стоит гораздо дешевле. Если вы ищете первый автомобиль для подростка, Toyota Corolla - лучший выбор", - добавил эксперт.

Известно, что Toyota впервые выпустила Corolla в 1960-х годах, а к 70-м годам она стала одним из самых популярных автомобилей Японии.

Сейчас старые модели можно приобрести по цене от 6500 до 13 000 долларов США. А новые модели автомобиля с меньшим пробегом уже будут стоить до 26 тысяч долларов.

В то же время многие пользователи YouTube согласились со Скотти и рассказали о своих впечатлениях от автомобиля:

"Мой дядя купил новенькую Corolla 2002 года выпуска и проехал на ней более 500 000 миль (около 804 тысячи км - УНИАН)".

"У меня до сих пор есть Toyota Corolla S 2004 года, которую я купил новой в 2003 году и которая сейчас имеет пробег 285 000 миль (около 458 тыс. км - УНИАН). Сейчас ее перекрашивают".

"Я купил новую Corolla в 2007 году, ездил на ней каждый день в течение нескольких лет, а потом отдал ее своему сыну, и он пользовался ею годами без всяких проблем".

