Археологи в новом новаторском исследовании заявили, что именно люди являются создателями ряда "необыкновенных" ям вблизи Стоунхенджа. Об этом пишет The Independent.

Интересно, что истинная природа круга ям Даррингтона вызывает споры среди учёных с момента его открытия в 2020 году. Однако новый анализ объекта с использованием новых научных методов показал, что они, вероятно, были созданы целеустремлёнными предками, а не естественными процессами.

Это "обширное сооружение", состоящее из 20 ям, окружающих хендж Даррингтон-Уоллс, всего в нескольких километрах к северо-востоку от Стоунхенджа, теперь считается частью "крупной и в настоящее время уникальной неолитической ямной структуры".

В статье, опубликованной в журнале Internet Archaeology, анализируются 16 ямных "образцов", чтобы определить, как и когда они были образованы. Однако из-за размера этих образований археологам пришлось использовать ряд новых методов для получения результатов. Электрорезистивная томография позволила оценить глубину ямок, а радар и магнитометрия - проанализировать их форму.

Чтобы установить, как образовались ямы, исследователи извлекли осадочные керны и использовали оптически стимулированную люминесценцию для датирования почвы с момента последнего воздействия солнечного света, а также метод sedDNA, позволяющий извлекать из почвы ДНК животных и растений.

Важно, что они также обнаружили повторяющиеся узоры в почве из разных частей участка, что, по их мнению, доказывает участие человека.

Профессор Винсент Гаффни из Школы археологии и судебной экспертизы Университета Брэдфорда, возглавляющий анализ, сообщил, что, по его мнению, исследование показало, что ямы образуют "необычную структуру", вероятно, построенную в период позднего неолита. О повторяющихся узорах он добавил:

"Они не могут возникнуть естественным образом. Этого просто не может быть. Мы думаем, что добились своего... Теперь, когда мы уверены, что ямы - это сооружение, у нас есть огромный монумент, запечатлевший космологию людей того времени на земле таким образом, какого мы раньше не видели. Если это и должно произойти где-то в Британии, то это произойдёт именно в Стоунхендже".

Новости археологии

Моаи - гигантские каменные статуи на острове Пасхи - до сих пор остаются одной из самых загадочных вещей на планете. И хотя ученые давно доказали, что эти мегалитические головы создали сами же островитяне, а никакие не пришельцы из космоса, вопросов без ответов все еще много.

Долгое время считалось, что изготовление каждого моаи требовало усилий большой группы людей. То есть это был такой себе большой "государственный" проект в рамках тогдашнего общества острова Пасхи. Однако авторы нового исследования убеждены в другом.

