Эксперты назвали 6 продуктов, в которых витамина D намного больше, чем в грибах

Дефицит витамина D может привести к низкому уровню кальция в крови и проблемам с костями, таким как остеопороз. Некоторым людям может потребоваться дополнительный прием витамина D в виде добавок. Рекомендуемая доза витамина D для взрослых составляет около 20 микрограммов в сутки, и есть несколько продуктов, которые могут помочь достичь этой ежедневной нормы, пишет health.com.

Считается, что грибы могут быть отличными источниками витамина D, в зависимости от вида и способа их выращивания. Так, один из наиболее часто употребляемых грибов, вешенка, содержит 29 МЕ (0,7 мкг) витамина D на 100 грамм.

Однако есть 6 продуктов, которые содержат намного большую дозу витамина D.

1. Радужная форель

Содержание витамина D: 540 МЕ, или 13,5 мкг, суточная норма потребления витамина D: 67,5%

Форель также известна высоким содержанием омега-3 жирных кислот и низким содержанием ртути, что делает ее отличным вариантом для большинства людей, включая беременных и кормящих женщин. В состав форели также входят: белок, кальций, фосфор, магний, витамин С, витамин В12, моно- и полиненасыщенные жирные кислоты.

2. Масло печени трески

Содержание витамина D: 450 МЕ (11,2 мкг), суточная норма потребления витамина D: 56% (на порцию в 1 чайную ложку).

Масло печени трески – это богатая питательными веществами добавка, извлекаемая из печени атлантической трески, морской рыбы, обитающей в водах Северной Атлантики. Оно также является хорошим источником омега-3 жирных кислот и витамина А, согласно исследованиям.

3. Лосось

Содержание витамина D: 375 МЕ (9,35 мкг), суточная норма потребления витамина D: 46,8%

Содержание витамина D в лососе может сильно варьироваться в зависимости от таких факторов, как дикость рыбы (выращенной в дикой природе или на ферме), водоем, в котором она была выловлена, и сезон вылова. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что содержание витамина D в филе дикого лосося выше, чем в филе выращенного лосося.

Лосось также является отличным источником: белка, жирных кислот, калия, натрия, селена, ниацина, фолатов, натрия, витаминов B6 и B12

4. Консервированный тунец

Содержание витамина D: 229 МЕ (5,7 мкг), суточная норма потребления витамина D: 28,5%.

Тунец – отличный источник нежирного белка. Он также богат питательными веществами, такими как: кальций, фосфор, селен, натрий, витамины B3, B6 и B12, витамин A, жирные кислоты.

5. Соевое молоко

Содержание витамина D: 100-144 МЕ (2,5–3,6 мкг), суточная норма потребления: 13-18%.

В продуктах растительного происхождения часто содержится мало или совсем нет витамина D, но вы можете найти значительное количество витамина D в соевых напитках, если они были обогащены им в процессе обработки.

Помимо витамина D, соевое молоко содержит и другие важные питательные вещества, включая белок, аминокислоты, кальций, биотин и молибден. Соевые продукты также являются известным источником изофлавонов – класса флавоноидов, обладающих потенциальными противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Обогащенное коровье молоко также является хорошим источником витамина D. Чашка 2% обогащенного молока содержит 120 МЕ (2,9 мкг) витамина D, что составляет 15% от суточной нормы.

6. Злаки, обогащенные витамином D

Содержание витамина D: 80 МЕ (2 мкг), суточная норма витамина D: 10%

Употребление злаков, обогащенных витамином D, может быть особенно полезно для некоторых людей, нуждающихся в дополнительном приеме витамина D, включая детей в возрасте от 1 до 18 лет и беременных женщин.

