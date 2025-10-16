Плохую репутацию этого самолета подтверждает и статистика аварий.

Для большинства из нас посадка истребителя на авианосец является чем-то немыслимым. Даже опытные пилоты считают это одним из самых трудных маневров.

Одним из самых простых для приземления на авианосец считается истребитель F-18 Hornet, но даже его посадка требует чрезвычайного мастерства пилота. Для приземления летчику надо выполнить около 300 мелких корректировок управления примерно за 18 секунд. Если ошибиться, то в лучшем случае будет стыдно перед коллегами, в худшем – это может быть последний маневр, который выполняет пилот, рассказывает Slash Gear.

Авторы пишут, что есть один самолет, который даже высококвалифицированные пилоты ВМС считают сложным для посадки. Речь идет об истребителе Vought F7U Cutlass. Это один из трех самолетов Vought, которые были известны своей сложностью при посадке на авианосец.

Видео дня

Бывший пилот ВМС США Дэвид Туссей говорит, что у того самолета были ненадежные двигатели. Кроме того, он требовал большого угла при посадке.

"К счастью, это воспоминание из прошлого, а не самолет, с которым, вероятно, столкнется нынешнее поколение истребителей", – говорится в материале.

Почему Cutlass имеет такую репутацию

Слова пилота о том, что Cutlass трудно посадить на авианосец, не означают, что это плохой самолет. Однако проектировали его именно для авианосцев, поэтому и возникают вопросы.

"Чтобы быть справедливым к Cutlass, это был пионерский самолет, который появился в начале эры реактивных самолетов. Хотя его летные характеристики были одной из главных причин, по которым его было трудно посадить, это были не единственные недостатки самолета. Он также страдал от недостаточной мощности, имел проблемные гидравлические системы управления полетом и не имел видимости вперед во время посадки из-за большого угла наклона носа вверх", – говорится в материале.

Плохую репутацию этого самолета подтверждает и статистика аварий, в которых он фигурирует. С 1952 по 1956 год, произошло 78 инцидентов, более 25% из которых были смертельными. Некоторые пилоты называли Cutlass "убийцей прапорщиков".

Этот борт вывели из эксплуатации в 1957 году – всего через два года после того, как последний такой истребитель сошел с конвейера.

Какие еще самолеты имеют репутацию "сложного" для посадки

Есть еще два самолета из серии Chance Vought, которые было непросто приземлить. Речь идет, в частности, о Vought F-8 Crusader, который страдал от подобных аэродинамических проблем, что и Crusader. Пилоты были вынуждены сажать его с большим углом наклона носа вверх. Он был настолько экстремальным, что инженеры были вынуждены разработать уникальное решение для решения этой проблемы – крыло с изменяемым углом наклона.

Несмотря на трудности с посадкой, самолет имел хорошую репутацию среди пилотов, которые считали его "великолепным истребителем".

Другой самолет, который пилотам было трудно посадить, это A-7 Corsair.

"Чтобы уменьшить затраты на разработку, Corsair был создан на основе Crusader (без поворотных крыльев). Однако он унаследовал некоторые из худших характеристик посадки своего собрата. Двигатели Corsair имели медленную реакцию, а самолет также должен был поддерживать высокую скорость приближения во время посадки. В результате пилоты имели очень мало места для ошибок во время окончательного приближения, а отклонения во время посадки были чрезвычайно трудными для контроля", – пишет ресурс.

Другие интересные новости об авианосцах

Знали ли вы, почему "острова" авианосцев всегда находятся справа? Это решение было принято еще сто лет назад, и ему следуют до сих пор. Дело в том, что для безопасного взлета и посадки на палубе логично размещать все ключевые элементы управления с правого борта. Там меньше риска задеть надстройку. Но есть и другие объяснения.

Мы также рассказывали о том, что США выводят из эксплуатации легендарный авианосец USS Nimitz. Увидеть его в качестве музейного экспоната возможности не будет, и на это есть ряд причин.

Вас также могут заинтересовать новости: