Даже современные авианосцы сохраняют это решение, начатое еще более ста лет назад, - комбинацию удобства, физики и традиции, сформировавшую облик флотов мира.

Надстройка авианосца - так называемый "остров", где размещены мостик, радары и системы управления, - почти всегда стоит справа. И это не просто традиция, а следствие законов физики и исторического опыта, пишет Slash Gear.

Первым идею разместить "остров" на палубе еще в 1915 году предложил летный офицер Королевского флота Г. А. Уильямсон. Сначала ее отвергли, опасаясь турбулентности, и первый авианосец HMS Argus построили с полностью ровной палубой.

Впрочем, пилоты быстро столкнулись с проблемой - им не хватало визуального ориентира во время посадки. Временная конструкция справа решила проблему, и с тех пор "остров" стали ставить справа.

Причина в том, что большинство самолетов имеют двигатели, которые вращаются по часовой стрелке, создавая так называемый "P-фактор" - асимметричный поток воздуха, заставляющий самолет отклоняться влево. Поэтому для безопасного взлета и посадки на палубе логично размещать все ключевые элементы управления с правого борта, где меньше риска задеть надстройку.

