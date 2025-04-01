Ученые изучают этот процесс замораживания-оттаивания, чтобы понять, как можно замораживать человеческие органы для трансплантации.

Единственное земноводное, живущее к северу от Полярного круга, лесная лягушка имеет невероятную способность переносить замораживание и оттаивание, чтобы пережить холодные зимы. Об этом пишет Discover wildlife.

Эта лягушка живет преимущественно в лесу, только весной она спускается в неглубокие водоемы для размножения, тогда как самцы издают характерное кряканье, чтобы привлечь самок.

Как выглядит лесная лягушка?

Наиболее узнаваемым признаком этой маленькой лягушки является темно-коричневая или черная полоса, которая тянется от кончика ее мордочки к глазам, как маска. В других характеристиках лягушка хорошо замаскирована под свою лесную среду, а ее окраска варьируется от загара до темно-коричневого, от ржаво-красного до зеленоватого, с пятнами или полосами более темной пигментации.

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В издании рассказывают, что благодаря клеткам кожи, которые содержат пигмент - хроматофорам, лягушки могут менять окраску, в зависимости от окружающей среды. Однако по сравнению с известными перевоплотителями, такими как хамелеоны или осьминоги, лягушки могут делать этот переход в течение часов или даже дней, а не секунд.

Габариты лесной лягушки

Обычно взрослые лесные лягушки вырастают до 3,7-8 см в длину и весят до 8 г. Также известно, что самки больше самцов.

Где живут такие лягушки?

Известно, что лесные лягушки живут на земле в лесах, лесных болотах, тундре и лугах на Аляске, в Канаде и северо-восточных штатах США.

Небольшие популяции живут даже на юге штата Алабама. Это единственная лягушка и пока единственная амфибия, которая живет к северу от Полярного круга, благодаря своей способности выживать, будучи замерзшей зимой.

"В отличие от большинства земноводных, которые проводят большую часть своей жизни в воде - слово "амфибия" происходит от греческого слова, означающего "жить двойной жизнью" - лесная лягушка живет преимущественно на лесной подстилке, только весной ища водоемы для размножения", - добавили в Discover wildlife.

Отмечается, что с началом зимы в северном климате большинство лягушек впадает в спячку под водой, где температура становится очень низкой, однако остается выше нуля. Однако лесные лягушки готовы к такому переходу, поэтому когда температура опускается ниже нуля, то лягушка полностью замерзает, а до 70% воды в ее теле превращается в лед.

"Однако очень важно, что замерзает жидкость снаружи клеток и органов, а не внутри, где замерзание могло бы нанести непоправимый вред. Лягушка предотвращает замерзание своих клеток, производя вещества, которые называются криопротекторами - по сути, антифриз, изготовленный из глюкозы и мочевины", - объяснили в материале.

В издании добавляют, что больше криопротекторов производится в популяциях, живущих в более холодных местах. Такая адаптация свидетельствует о том, что древесная лягушка может выживать при температуре до -16°C. Во время этого периода лягушка не дышит, ее сердце останавливается, а почки перестают работать.

Как долго древесная лягушка может оставаться замороженной?

Исследователи зафиксировали, что древесные лягушки могут оставаться замороженными до восьми месяцев.

Что происходит, когда лягушка оттаивает?

Когда температура весной повышается, то лягушка оттаивает, начиная с сердца и мозга и уже через 10 часов она возвращается к нормальному функционированию.

"Ученые изучают этот процесс замораживания-оттаивания в надежде разработать технологию хранения и транспортировки человеческих органов для трансплантации - пока человеческие органы не могут пережить процесс замораживания", - подчеркивают в материале.

Также известно, что такие лягушки в целом могут прожить до трех лет.

Другие интересные факты о лягушках

Как писал УНИАН, после 130 лет поисков ученые нашли лягушку, которую считали вымершей. По словам биологов, повторное открытие такого вида не только возрождает надежду на его выживание, но и вызывает новые дискуссии о сохранении амфибий и богатого, однако хрупкого биоразнообразия Южной Америки.

Также исследование показало, что одной из крупнейших в мире лягушек грозит вымирание. Ученые говорят, что миллионы лет эта амфибия генетически менялась, но теперь ее будущее под угрозой.

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