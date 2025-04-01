Alsodes vittatus исчез из научных записей, его точное местонахождение было сокрыто временем и превратностями истории.

В отдаленных редгорьях чилийских Анд ученые вновь нашли неуловимую амфибию Alsodes vittatus. Они считали, что это животное исчезло с лица Земли 130 лет назад.

Как пишет в своем материале на Forbes, американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс написал, что это можно сравнить с научным прорывом. Ученый поделился, что ранние исследователи владели лишь скудными данными об этой неуловимой лягушке. Однако современные ученые добились больших результатов и задокументировали лягушку в гораздо более четких деталях.

Треверс объяснил, что повторное открытие Alsodes vittatus не только возрождает надежду на выживание вида, но и вызывает новые дискуссии о сохранении амфибий и богатом, но хрупком биоразнообразии Южной Америки.

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Отслеживание происхождения этой неуловимой лягушки

Alsodes vittatus, представитель семейства Alsodidae, впервые был открыт научному сообществу в 1893 году французским энтомологом Филибером Жерменом. Эти ранние образцы позже попали в руки Родульфо Амандо Филиппи, пионера-натуралиста, который описал этот вид в 1902 году.

Известная своей отличительной желтой полосой на позвоночнике - особенностью, которая дала виду его название - эта маленькая лягушка была первоначально поймана в чилийском регионе Ла-Араукания. В этом регионе суровый андийский ландшафтс лесами умеренного пояса и извилистыми ручьями. Такая среда обитания стала идеальной для амфибии, уникально приспособленной к высокогорным, прохладным и каменистым местообитаниям.

Ранние записи, хотя и скудные, намекали на вид с ограниченным географическим распространением и специализированной экологической нишей - факторы, которые впоследствии усложнили повторное открытие и усилия по сохранению.

Несмотря на свои захватывающие особенности и интригующее происхождение, Alsodes vittatus исчез из научных записей, его точное местонахождение было сокрыто временем и превратностями истории.

Столетие неуловимости

В период с середины 1990-х до начала 2000-х годов исследователи прочесывали предполагаемые места обитания вида, но без успеха.

Основная проблема заключалась в неточных исторических записях — оригинальные заметки Филибера Жермена содержали лишь смутное описание места обитания. Это было похоже на поиск иголки в стоге сена, и отсутствие точности чрезвычайно затрудняло целенаправленные поиски в обширном, постоянно меняющемся ландшафте.

Последующие усилия были затруднены динамичной природой экосистемы Анд. Изменения среды обитания в результате деятельности человека, такие как вырубка лесов для сельского и лесного хозяйства, еще больше скрыли естественный ареал вида. Кроме того, ученые подозревали, что климатические изменения на протяжении десятилетий могли сместить или фрагментировать деликатную экологическую нишу, где эта лягушка когда-то прижилась.

Повторное открытие

Прорыв, наконец, произошел после серии методических полевых исследований, проведенных в 2023 и 2024 годах. Исследователи успешно сумели проследить шаги, задокументированные в исторических записях. Таким образом они смогли сузить круг потенциальных мест обитания. Их упорство было вознаграждено, когда две отдельные популяции Alsodes vittatus были наконец обнаружены в бассейнах рек Лолко и Порталес.

Это повторное открытие, которое является монументальным не только для герпетологов, но и для более широкой области сохранения биоразнообразия. Открытие позволяет провести первое всестороннее биологическое и экологическое исследование вида, окутанного тайной более столетия.

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