Brachycephalus dacnis имеет несколько отличий от других миниатюрных жаб.

В Бразилии обнаружили новый вид жаб, который оказался одним из самых маленьких известных позвоночных на Земле. Ученые заметили его представителя благодаря брачному крику, сообщает The New York Times.

Новый вид получил название Brachycephalus dacnis в честь проекта по сохранению дакнисов (род птиц из семейства танагровых), в рамках которого он и был обнаружен.

Герпетолог из Университета Кампинаса в Бразилии доктор Фелипе Толедо вместе со своими коллегами в исследовании, опубликованном в журнале PeerJ, поделились, что эта жаба достигает в длину всего 6,95 миллиметров и может поместиться на кончике пальца человека. По словам ученых, она даже меньше некоторых видов муравьев.

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Толедо рассказал, что получил первый намек на новую очень маленькую жабу, когда его коллега поделился несколькими аудиозаписями одного миниатюрного вида в атлантическом лесу Бразилии. По его словам, он почти сразу услышал что-то новое.

"О, на самом деле у вас в руках два вида", - вспоминает Толедо.

Герпетолог отметил, что в атлантических лесах Бразилии обитает большое количество жаб Brachycephalus. Ученые называют их "блохообразными жабами" за склонность к прыжкам, которые часто превышают длину их тела примерно в 30 раз.

Жабы Brachycephalus такие маленькие, что некоторые их виды выглядят очень похожими. Визуально их почти невозможно отличить, подчеркивает ученый.

Толедо поделился, что распознать новый вид удалось по брачному крику. Они достаточно различимы даже для неопытного человека.

"Вы сразу понимаете, что это разные звуки", - сказал ученый.

Толедо описал брачный крик Brachycephalus dacnis как более короткий и с меньшим количеством нот по сравнению с другими видами. Он добавил, что люди могут спутать этот звук со звучанием сверчков.

Принадлежность жабы к новому виду подтвердили ДНК-тесты. Они показали, что Brachycephalus dacnis генетически отличается от других видов своей группы.

Благодаря этому Brachycephalus dacnis стал седьмым видом "блохообразных жаб", которые известны науке, подчеркнули в издании. Куратор герпетологии в Музее естественной истории Дании Марк Шерц считает, что эти мелкие виды ранее игнорировались из-за того, насколько сложно их найти.

Команда Толедо также провела специализированную компьютерную томографию жабы с высоким разрешением, чтобы узнать больше о строении ее тела. Ученые заметили, что у этого вида два пальца на руках и три на ногах, в отличие от многих других жаб.

Кроме того, у Brachycephalus dacnis строение головы похоже на обычных жаб, в то время как другие подобные подвиды часто имеют сросшиеся и окостеневшие кости в черепе.

Еще одной особенностью этой жабы является то, что она не подвержена метаморфозу амфибий. Этот вид откладывает всего два яйца за репродуктивный цикл, из которых вылупляются полностью сформированные лягушки, а не головастики.

Другие открытия ученых

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