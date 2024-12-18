Шлемоголовая водяная жаба существовала еще в эпоху динозавров.

Гигантский вид жаб, который существовал еще в эпоху динозавров, теперь теряет позиции в родном Чили, поскольку изменение климата и вмешательство человека разрушают его среду обитания. Об этом пишет Independent.

Отмечается, что Calyptocephallela gayi, или шлемоголовая водяная жаба, является одной из крупнейших жаб в мире, она достигает длины более 30 см и весит до 1 кг.

Миллионы лет эта амфибия генетически менялась, но теперь ее будущее под угрозой, говорят ученые.

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"Печально, что виду, которому удалось сосуществовать с динозаврами, которому удалось противостоять массовому вымиранию, теперь угрожает человек", - сказала Мелисса Канчино, ветеринарный врач и основатель Proyecto Anfibia, группы, занимающейся исследованием земноводных в Чили.

Ареал этой жабы охватывает территорию от северного региона Кокимбо до южного острова Чилоэ. По подсчетам ученых, ее популяция сократилась минимум на 30% с 1990 года. Международный союз охраны природы внес земноводное в список "уязвимых".

По словам ученых, такие факторы, как изменение климата, нарушение ареала обитания, ухудшение окружающей среды и загрязнение привели к сокращению численности жабы. Еще одной проблемой является плохое обращение с водой и отходами, говорит член Proyecto Anfibia Матиас Фаундез:

"Это устье проходит через весь город, и в нем много незаконных стоков. Несмотря на это, жабе удается выжить".

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Также мы писали, что запас пресной воды на Земле упал до нового тревожного минимума. Спутники NASA обнаружили, что изменение климата ведет мир к опасной фазе глобального высыхания.

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