Какие собаки самые милые и станут настоящими друзьями: эксперты назвали топ-8 пород

Эти собаки отличаются очень добрым характером.

При выборе собаки многие люди ищут питомца с добрым характером. Некоторые из них излучают больше теплоты, чем другие. Поэтому издание ParadePets назвало 8 пород собак, которые обладают самым милым характером.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Такая миниатюрная собачка получила положительные отзывы от экспертов в сфере домашних животных. По словам дрессировщиков, это одна из самых кротких пород собак.

"Кавалер кинг-чарльз спаниель - одна из лучших универсальных семейных пород собак", - отметила сертифицированная дрессировщица собак Элиша Стинчула.

По ее словам, эта порода была выведена для общения. Поэтому они "очень рады проводить время со своими хозяевами и гулять по окрестностям".

Бигль

Несмотря на то, что биглей выводили как охотничьих собак, они очень ласковые и милые.

Охотничье прошлое биглей является положительным фактором, если говорить об их поведении. Эту породу вывели для тесного сотрудничества с людьми и другими собаками. Поэтому они более покладисты и терпеливы, чем многие другие породы.

Сенбернар

Дрессировщица посоветовала обратить внимание на сенбернара, если вам нужна крупная порода собак, которая любит людей. Несмотря на то, что сенбернар является одной из самых крупных пород собак, она называет его "добрым великаном".

"Эти спокойные и, да, милые щенки известны тем, что являются внимательными и терпеливыми питомцами, которые также любят детей. Эта порода имеет историю работы в качестве спасательных собак в Швейцарских Альпах и, как следствие, обладает заботливым и терпеливым характером. Сенбернар, которого называют "собакой-няней", также будет внимательно следить за своими хозяевами", - добавляют в ParadePets.

Бернский зенненхунд

Несмотря на свое мощное телосложение, эта порода обладает золотым сердцем.

"Эти большие собаки часто ласковы и спокойны, что делает их прекрасным выбором для любителей крупных собак", - подчеркнула Стинчула.

Профессиональная дрессировщица собак Эшли Райли говорит, что бернский зенненхунд преданный и даже немного забавный. По ее словам, главная особенность этой крупной породы заключается в том, что "обычно они любят всех"

"Как и сенбернары, бернский зенненхунд обычно любит детей. Они даже хорошо ладят с другими собаками, если вы планируете пополнить свою стаю. Неудивительно, что дрессировщики рекомендуют их как породу собак с милым характером", - отметили в издании.

Золотистый ретривер

Эта популярная порода собак обладает большим сердцем и очень общительна. Ретриверы любят проводить время рядом с людьми, поэтому готовьтесь к тому, что эта собака захочет быть всегда с вами.

"Первоначально выведенный для службы и, конечно, для аппортажа, золотистый ретривер легко поддается дрессировке. Как и другие собаки из этого списка, они также любят проводить время с детьми", - добавили в ParadePets.

Леонбергер

По словам Стинчулы, эта собака обладает большим сердцем и очень добра. По ее словам, это "кроткий гигант", который отличается спокойным нравом.

"Леонбергер, как правило, терпелив и известен также как верная порода. Хотя эта собака милая, она также любит находиться рядом с людьми. Первоначально выведенная как рабочая собака и спасатель на воде, эта собака любит быть занятой. Интересный факт: шерсть леонбергера на самом деле водостойкая, что позволяет ему чувствовать себя комфортно в воде или во время ливня", - объяснили в издании.

Бостон-терьер

Бостон-терьеры не только имеют очаровательный вид, они также очень добрые. Эта ласковая порода игрива, что делает ее прекрасной семейной собакой.

"Эти дружелюбные маленькие собаки имеют репутацию замечательных компаньонов, поскольку любят проводить время рядом с людьми. Они также дружелюбны почти со всеми, включая незнакомцев. (Поэтому, если вы ищете милого питомца, который также выполняет функции сторожевой собаки, это не тот вариант.) Бостонские терьеры также стремятся угодить", - заверили в материале.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры-ретриверы имеют репутацию настоящих любимцев.

Дрессировщица собак Шеннон Уокер советует обратить внимание на эту породу.

"Они всегда доброжелательны, стремятся угодить, терпеливы к членам семьи и проявляют сильное желание наладить связь", - подчеркнула она.

Другие интересные факты о собаках

Ранее эксперты объяснили, почему собака сидит ко мне спиной. Как оказалось, собаки инстинктивно защищают уязвимые части своего тела, поэтому если они спокойно сидят спиной к кому-то, то это может означать, что они чувствуют себя рядом с этим человеком в безопасности.

Также специалисты рассказали, что означает, когда собака смотрит на вас из-под лоба. В частности, такой взгляд может указывать на то, что ваша собака испытывает дискомфорт или подозрение в отношении какой-то ситуации.

