Многие животные, веками считавшиеся обычными для Украины, могут исчезнуть с ее территории уже в ближайшие годы.

Под угрозой исчезновения в Украине находятся не только отдельные виды животных, но и целые роды, численность представителей которых существенно сократилась за последние десятилетия. Из-за этого существует риск, что подрастающие поколения украинцев уже не смогут увидеть отдельных животных в дикой природе нашей страны. Рассказываем, какие животные в Красной книге могут полностью исчезнуть в ближайшие годы.

Какие животные занесены в Красную книгу Украины - известные виды

Сперва рассмотрим животных, которые еще сравнительно недавно были широко распространены на большей части территории Украины, но сегодня встречаются все реже и постепенно исчезают из привычных мест обитания.

Суслики

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В Украине эти животные представлены в первую очередь европейским и крапчатым сусликом, и, как и прочие вымирающие виды животных, они оба занесены в Красную книгу.

Их численность продолжает падать с середины прошлого века из-за распашки степей, уничтожения целинных участков и сокращения пастбищ. Сегодня в ряде регионов суслики уже полностью исчезли или встречаются лишь небольшими локальными группами.

Норки

Норки у нас представлены лишь одним видом - европейской норкой, и уже не первый год находится под критической угрозой исчезновения. Причем этот вид занесен в Красную книгу многих страны и считается одним из самых редких и быстро исчезающих хищников Европы.

Основными причинами сокращения ее численности стали разрушение прибрежных мест обитания, загрязнение рек и конкуренция с американской норкой, которая постепенно вытесняет ее с привычных территорий.

Вымирающие виды животных в Украине - кто может исчезнуть к 2050 году

Также внимания заслуживают животные в Красной книге, которые исторически обитали лишь в отдельных регионах Украины, но сегодня рискуют полностью исчезнуть даже на этих территориях.

Бурый медведь

В Украине единственным представителем рода медведей является бурый медведь, который сегодня сохранился почти исключительно в Карпатах. Его численность остается сравнительно небольшой, поэтому вид занесен в Красную книгу и находится под охраной.

При этом основными угрозами для него остаются вырубка лесов и конфликты с человеком, из-за которых медведи все чаще покидают привычные территории.

Выхухоль

Как правило, наиболее уязвимые исчезающие виды животных - те, которые больше всего зависят от изменений окружающей среды. Так, например, обыкновенная выхухоль полностью зависит от чистых, спокойных пойменных водоемов, и когда люди изменяют естественное течение рек, у нее попросту не остается подходящей среды для жизни.

Кроме того, ареал ее обитания приходится на северо-восток страны, поэтому дополнительным фактором угрозы сейчас могут быть последствия войны.

Ранее мы писали, какие рыбы в Красной книге Украины.

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