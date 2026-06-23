В каждой из этих моделей вы будете выглядеть, как ангел Victoria's Secret.

Именно купальник часто становится главной вещью гардероба в отпуске, поэтому выбирать его нужно осторожно и тщательно. Многим кажется, что ничего сложного в этом нет, однако такая позиция на самом деле ошибочна - порой выудить из тонны моделей то, что подойдет именно вам, довольно непросто. Рассказываем, какие женские купальники на пике популярности летом 2026.

Какие купальники будут в моде в 2026 году

Стилисты наперебой рассказывают, какие тренды в купальниках ожидаются весной-летом 2026 года, и если вы еще не открыли пляжный сезон, а только присматриваетесь к множеству моделей купальников в магазинах, изучите наш список, чтобы выбрать наилучший вариант для себя.

Слитный купальник

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Если вы хотите знать, какой фасон купальника скрывает живот, то слитный вариант - то, что вам нужно. В прошлые годы такие модели считались скучными, чуть ли не спортивными, а теперь, в 2026-м, они снова вернулись на модный Олимп. Слитные купальники позволяют скрыть нюансы фигуры, визуально уменьшить живот и "вытянуть" силуэт. Особенно дорого смотрятся модели шоколадного, оливкового, черного, бежевого и глубокого синего цвета.

Асимметрия

Еще один модный тренд 2026 года - асимметричные женские купальники. Очень интересный фасон, который смотрится дорого без лишних деталей. Дизайнеры прибегают к разным методам - открывают одно плечо, делают вырез на талии, экспериментируют с бретелями и вырезами на спине. В общем, "разгуляться" есть, куда, но важно выбирать спокойный и нейтральный цвет - бордовый, темно-зеленый, синий, черный.

Белый купальник

Отдельно хотелось бы остановиться на купальниках белого цвета - этот оттенок стал любимчиком в текущем сезоне. Дизайнеры делают упор именно на него, предлагая слитные и раздельные модели. Особенно актуальны модели без лишнего декора, выполненные в минималистичном стиле. Если вам не нравится, как на вашей коже смотрится белый цвет, попробуйте немного "уйти в сторону", сохраняя тенденцию, и приобрести купальник молочного или бежевого оттенка.

Рубчик

Фактурные летние купальники в рубчик все еще остаются в моде, что не может не радовать любительниц таких моделей. Можно выбрать раздельный или слитный купальник, на завязках или бретелях, но главное - чтобы рубчик смотрелся органично. Суть в том, что такая фактура выглядит очень дорого и визуально стройнит фигуру.

Ретро

Купальники в стиле "ретро" идеально смотрятся на любой женщине, потому что они визуально "вытягивают" силуэт, выглядят актуально в любом возрасте и, как правило, имеют четкие линии, благодаря чему фигура становится более точеной и изящной. Образ в таком купальнике всегда элегантный, особенно эффектно смотрятся модели в черном, бордовом, шоколадном и темно-синем цветах.

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