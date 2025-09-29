ИИ продолжает молниеносно менять различные рабочие сферы и у кого-то может возникнуть даже паника.

По мере того как искусственный интеллект стремительно меняет отрасли, одна неожиданная профессия остается вне досягаемости автоматизации. По словам основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, даже через сто лет одна работа все равно будет требовать человеческого участия — и это не то, что вы могли бы ожидать, пишет The Valley Vanguard.

Откровенный взгляд на растущее влияние ИИ

Билл Гейтс давно занимается технологиями будущего, и в недавнем разговоре он откровенно признался в том, о чем думают многие: рост ИИ одновременно захватывает и пугает. "Я тоже боюсь", — сказал он, отражая беспокойство, которое испытывают специалисты по всему миру.

Причины для тревоги действительно есть. Всемирный экономический форум прогнозирует, что к 2030 году автоматизация может привести к исчезновению 85 миллионов рабочих мест по всему миру. Но есть и позитивные прогнозы: появление 97 миллионов новых вакансий, многие из которых в отраслях, которые мы только начинаем осознавать.

Главная задача — сделать так, чтобы эти изменения приносили пользу всем, а не только технически подкованным или хорошо связанным людям. Гейтс представляет будущее, где ИИ повышает продуктивность и дает больше времени для личного развития — но только при правильном управлении технологиями.

Почему программирование выделяется

Среди всех профессий Гейтс выделяет одну, которая, по его мнению, всегда останется исключительно человеческой: программирование. Да, ИИ может генерировать базовый код или исправлять ошибки быстрее, чем большинство из нас. Но программирование в своем истинном виде выходит далеко за пределы простого написания инструкций.

Это решение сложных задач, принятие творческих решений и создание чего-то совершенно нового — задачи, требующие интуиции, логики и воображения.

Многие программисты описывают моменты вдохновения — внезапные озарения или неожиданные решения, которые приходят не из инструкции, а из глубоко человеческого мышления. Гейтс утверждает, что именно этот вид инновационного мышления отличает человека-программиста и делает роль непреходящей, даже когда инструменты ИИ становятся все более совершенными.

Влияние ИИ на разные отрасли

Программирование — не единственная профессия, сталкивающаяся с ИИ. Гейтс отмечает, что биотехнологии и энергетика также требуют сложного человеческого суждения — того, что трудно передать машине.

В то же время другие отрасли подвергаются более прямому воздействию: административные роли или часть графического дизайна всё чаще выполняются инструментами, которые могут писать, планировать или создавать контент нажатием кнопки.

Это не обязательно означает массовую потерю рабочих мест, но сигнализирует о серьезных изменениях. Будущее труда будет связано с адаптацией к ИИ, а не с сопротивлением ему: изучение новых инструментов, регулярное повышение квалификации и переосмысление распределения задач между людьми и машинами.

Недавние исследования, например, France Travail, подтверждают этот подход. Они показывают, что карьеры, основанные на критическом мышлении и сложном принятии решений, наиболее устойчивы к автоматизации. Другими словами, профессии, требующие эмоционального интеллекта, этики и тонкого анализа, в наименьшей степени подвержены замене машинами.

ИИ может ускорять исследования, обрабатывать данные и автоматизировать рутинные задачи, но настоящее преимущество по-прежнему остается за человеческим мозгом. Главный вывод: любопытство и адаптивность — ключевые качества. ИИ никуда не исчезнет, но и необходимость в людях, способных создавать, вести и разбираться в сложностях, останется.

Ранее УНИАН сообщал, что эра сверхразума начнется уже скоро. Создатель ChatGPT предсказал будущее ИИ и заявил, что через пару лет ИИ-модели будут совершать научные открытия, "которые люди не могли бы сделать сами"...

