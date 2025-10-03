Миллиардер отметил, что сегмент квалифицированного труда в каждой экономике будет переживать бум.

Молодые люди все чаще жалуются на то, что сейчас очень трудно найти работу. Тем не менее, по словам главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, в некоторых сферах уже появляются тысячи рабочих мест, пишет Fortune.

В интервью Channel 4 News Хуанг заявил, что благодаря ускоряющемуся буму в сфере обработки данных стали востребованными некоторые технические профессии. Он призвал молодых людей быть готовыми пойти учиться в профессиональные училища.

"Если вы электрик, сантехник, плотник - нам понадобятся сотни тысяч таких специалистов, чтобы построить все эти заводы", - рассказал Хуанг.

Миллиардер отметил, что сегмент квалифицированного труда в каждой экономике будет переживать бум. Также он поделился, что, например, строители могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в год без высшего образования.

В издании добавили, что Nvidia инвестирует 100 миллиардов долларов в компанию OpenAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта, чтобы помочь финансировать развитие центров обработки данных. По данным, McKinsey, к 2030 году глобальные капиталовложения в центры обработки данных по всей отрасли достигнут 7 триллионов долларов.

В издании подчеркнули, что одного центра обработки данных площадью почти 25 000 квадратных метров достаточно для того, чтобы обеспечить работой до 1500 строителей. После завершения строительства в среднем около 50 штатных работников обслуживают объект. Более того, каждое из этих рабочих мест стимулирует создание еще 3,5 рабочих мест в окружающей экономике.

В другом интервью Хуанг заявил, что если бы ему снова было 20 лет, он склонился бы к дисциплинам, основанным на физических науках.

"Для молодого 20-летнего Дженсена, который сейчас уже закончил учебу, он, вероятно, выбрал бы больше физических наук, чем программных", - признался миллиардер.

Какой навык поможет молодым людям добиться успеха в будущем

Ранее соучредитель компании Scale AI Александр Ван заявил, что молодым людям, которые мечтают о прибыльной карьере в сфере технологий, стоит отточить свои навыки в области искусственного интеллекта. Он советует погрузиться в изучение растущего числа инструментов для генерации кода на базе ИИ.

28-летний миллиардер считает, что невозможно переоценить перспективу вайб-кодинга (метод программирования, использующий большие языковые модели и ИИ для генерации программного кода).

