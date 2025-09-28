По его словам, сейчас наблюдается невероятный момент разрыва.

Молодым людям, которые мечтают о прибыльной карьере в сфере технологий, стоит отточить свои навыки в области искусственного интеллекта, погрузившись в изучение растущего числа инструментов для генерации кода на базе ИИ. Такое мнение высказал миллиардер Александр Ван, соучредитель компании Scale AI, пишет CNBC.

"Нужно просто понять, как максимально эффективно использовать эти инструменты", - сказал он в недавнем выпуске подкаста TBPN.

По словам 28-летнего миллиардера, невозможно переоценить перспективу вайб-кодинга (метод программирования, использующий большие языковые модели и ИИ для генерации программного кода).

"В некотором смысле это невероятный момент разрыва, когда, если вы просто потратите, скажем, 10 000 часов, играя с инструментами и выясняя, как использовать их лучше, чем другие люди, это даст вам огромное преимущество", - объяснил Ван.

Миллиардер сравнил нынешний момент развития технологий с ранними днями компьютерной революции, когда такие люди, как Билл Гейтс извлекли выгоду из того, что были одними из первых пользователей персональных компьютеров и программного обеспечения.

Ван считает, что подростки этой эпохи поступят мудро, если последуют примеру Гейтса и будут как можно больше времени уделять изучению инструментов программирования ИИ:

"Этот момент наступает прямо сейчас - и если вам, например, 13 лет, вы должны посвятить все свое время программированию".

