Бывают ситуации, когда выключение прибора не только экономит электроэнергию, но и предотвращает опасность.

Не выключать электроприборы из розетки в определенных ситуациях может быть довольно рискованно. Речь идет не только о том, что напрасно будет расходоваться электроэнергия. Бывают ситуации, когда оставленные без присмотра включенные электроприборы могут вызвать пожар, пишет bhg.

Издание назвало пять случаев, когда выключение прибора из розетки имеет значение.

1. Если это мелкая бытовая техника

Во-первых, вы сэкономите на счете за электроэнергию, если небольшие приборы будете выключать каждый раз после того, как закончите ими пользоваться.

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"Определенные приборы следует всегда отсоединять от сети, когда они не используются, например обогреватели, плойки, фены, тостеры, кофеварки, фритюрницы, блендеры", - пояснила Саманта Уолш из Sears Home Services.

По ее словам, это уменьшает вероятность того, что один из этих приборов вызовет пожар, а также уменьшит количество потребленной энергии.

Приборы, которые имеют спящий режим, например телевизоры, компьютеры, мониторы, обычно можно оставлять включенными, ведь в этом режиме они потребляют меньше энергии.

"Большие приборы, такие как холодильник, плита, стиральная машина и сушильная машина, можно безопасно оставлять включенными. Но если у вас есть дети или домашние животные, целесообразно воспользоваться функцией блокировки, чтобы предотвратить случайное включение", - отметила Уолш.

2. Во время чистки приборов

Отключение потенциально опасных приборов, таких как блендеры и тостеры, во время чистки может показаться очевидным. Но некоторые могут забыть, что их нужно полностью отсоединить от сети (а не просто выключить кнопкой), прежде чем приступать к работе.

Такие приборы, как холодильник или посудомоечная машина, на время мытья можно не отключать.

3. Когда вы надолго отлучаетесь из дома

Если вы собрались в отпуск, нужно выключить электроприборы из розетки. Дело не только в энергосбережении, но и в предотвращении пожара, который может возникнуть, пока вас не будет дома. Даже повседневные приборы, которые вы обычно оставляете включенными, например тостер или кофеварку, нужно выключить из розетки, если вы уходите из дома более чем на день.

"Холодильник и морозильную камеру безопасно держать подключенными к электросети, чтобы сохранить еду, а система центрального отопления или охлаждения может работать на пониженном уровне, чтобы защитить ваш дом от повреждения, связанного с температурой", - рассказала Уолш.

Если вы оставляете свой дом на длительный период времени - более чем на месяц, холодильник и морозильник нужно опорожнить и отсоединить их от сети. Также стоит выключить стиральную и сушильную машины, микроволновую печь и даже духовку.

4. Во время грозы

Если вы знаете, что будет гроза, выключите электроприборы еще до того, как она начнется. Молния может вызвать скачки напряжения, которые могут повредить ваши электроприборы, вызвав пожары и поражение электрическим током.

5. Если прибор выделяет тепло

Электрические ковры, обогреватели, утюги, фены, плойки или выпрямители следует полностью отключать от сети после каждого использования.

"Эти приборы часто имеют нагревательные элементы, которые со временем могут замкнуть или случайно включиться, что может привести к перегреву и потенциально вызвать пожар", - предупредила Уолш.

Эти приборы нужно выключать из розетки каждый раз, когда оставляете их без присмотра. Особенно это актуально, если дома есть домашние животные или маленькие дети.

"Дети от природы любопытны и склонны играть с кнопками или переключателями, что может привести к несчастным случаям, если эти приборы оставить включенными и доступными", - отметила Уолш.

Ранее УНИАН рассказывал о 6 приборах, которые нужно выключать из розетки, если у вас есть домашние животные.

Любопытство домашних животных может привести к неприятным последствиям, особенно если речь идет об электрических шнурах. Поэтому одним из способов защитить своих любимцев является просто выключение из розетки бытовых приборов, если вы ими не пользуетесь.

Отмечалось, что опасность заключается в поражении электрическим током, если животное укусит включенный в розетку провод под напряжением. Неподключенные провода также могут вызвать проблемы, если домашние животные откусят кусочки и проглотят их.

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