Некоторые устройства, облегчающие жизнь, на самом деле усложняют финансовое положение.

Электроэнергию потребляет каждый человек, живущий в цивилизации. И в городе, и в деревне так или иначе есть приборы, которые питаются от электричества. Кроме тех устройств, которыми мы пользуемся регулярно - холодильники, стиральные машинки, телевизоры - существуют и приборы, необходимые периодически. Что потребляет больше всего кВт\ч в квартире - далее в материале.

На что расходуется больше всего электроэнергии - список

В Министерстве энергетики Украины составили рейтинг бытовых приборов по потреблению электроэнергии. По их подсчетам оказалось, что больше всего мотает свет электроплита. На втором месте теплый пол, на третьем - радиаторный обогреватель.

Существует универсальная методика, как определить самые затратные электроприборы в квартире. Для этого нужно свериться со шкалой на изображении ниже.

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Она показывает энергоэффективность разной техники, где А +++ - наименее энергозатратные устройства, а G - наиболее "прожорливые". Для того чтобы выяснить, к какому классу относится тот или иной прибор, необходимо тщательно его осмотреть - иногда производители наносят соответствующую буквенную маркировку на этикетку с тыльной стороны устройства. Если ее там нет, то она точно есть в паспорте, который вы получили при покупке техники.

Как правило, по этой шкале точно можно понять, какая бытовая техника съедает больше всего электроэнергии. В большинстве случаев лидирующую позицию все-таки займет климатическая техника - кондиционеры и обогреватели. Далее за ними идут водонагреватели и бойлеры. И на третьем месте холодильники.

Так происходит, потому что объем потребления электроэнергии у таких массивных приборов небольшой, но постоянный. Они будут "мотать" электричество без остановки в отличие от, например, плиты, которую вы включили и через час-два выключили.

Если вас интересует, много ли электричества тратит компьютер, то можете не переживать - в среднем стационарный ПК потребляет примерно от 20 до 81 кВт-ч в день, если работает больше пяти часов. Ноутбук, конечно, "тянет" меньше света.

Как экономить электроэнергию в квартире

Кроме вышеописанных методов проверки энергозатратности вашей техники, есть еще один вариант, как проверить расход электроэнергии в квартире. Для этого можно воспользоваться формулой:

Потребление (кВт·ч) = мощность (кВт) × время работы (часы в день) × 30 дней

Уровень мощности устройства вы найдете в паспорте или в интернете. Время работы придется определить самостоятельно. Умножив все необходимые значения, вы сможете узнать, сколько же на самом деле электричества "тянет" тот или иной прибор в квартире.

С такой информацией у вас будет полное понимание, куда деваются деньги из бюджета, если вы особо ничем не пользуетесь. Тогда станет ясно, как экономить электроэнергию в квартире. Начать можно с приобретения LED ламп вместо лампочек накаливания и не забывать выключать свет, уходя из комнаты. Также можно попробовать стирать большую часть одежды на низких температурах, чтобы бытовая техника не использовала свет ради нагрева воды.

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