Все эти породы собак требуют качественной дрессировки.

Если вы задумывались о том, чтобы завести в доме собаку, то вы окажетесь перед сложным выбором – какой породе отдать предпочтение. Разные породы собак также имеют очень разные характеры: некоторые из них более агрессивны, чем другие. Конечно, любая собака способна укусить, однако в то время как большинство собак любой породы вряд ли причинят какой-либо вред, если их серьезно не спровоцировать, есть определенные породы, у которых есть темперамент, делающий их более агрессивными.

Как пишет Scotsman, в США провели исследование примерно пяти миллионов случаев укусов собак, выделив топ-10 пород, которые кусались чаще всего.

1. Сибирский хаски

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Сибирский хаски – порода не для начинающего собаковода. Они умны и игривы, но могут стать агрессивными, шумными и разрушительными, особенно если они не получают достаточного количества упражнений, в которых нуждаются, или если их владелец не полностью заявляет о своем доминировании. К сожалению, это проблемное поведение может включать в себя укусы.

2. Джек-рассел-терьер

Эти популярные маленькие собаки изначально были выведены для охоты и уничтожения крыс и других вредителей, поэтому преследование и кусание заложены в их ДНК, хотя их можно свести к минимуму с помощью дрессировки.

3. Ротвейлер

Ротвейлер, еще одна собака, созданная для охраны и защиты, иногда получает незаслуженную репутацию агрессивной собаки. Большинство ротвейлеров — очень нежные собаки, но если их не дрессировать должным образом, у них может возникнуть опасная привычка нападать в целях самообороны, когда реальный уровень угрозы невелик.

4. Тоса-ину

Тоса-ину японского происхождения — собака, выведенная для боев. Как и все собаки, они могут стать нежными домашними животными, если их правильно дрессировать, но это серьезная задача, и всегда есть шанс, что они могут сильно укусить, если напуганы или встревожены.

5. Бордер-колли

Бордер-колли — самая умная порода собак в мире, но их разводили для того, чтобы пасти скот и защищать его, при необходимости используя зубы. Они вполне могут укусить хозяина во время игры или тренировки, но строгое слово даст им понять, что это неприемлемо. Во всех остальных отношениях это любящие и нежные семейные собаки.

6. Немецкая овчарка

Немецкая овчарка — одна из самых полезных собак в мире. Полиция и армии по всему миру используют ее как сторожевых собак, так и собак для обнаружения наркотиков. Одним из качеств, позволяющих им хорошо справляться с этими задачами, является то, что они готовы укусить, если потребуется – например, чтобы остановить преступника. Но иногда такая собака может укусить кого-то и по ошибке.

7. Кокер-спаниель

Владельцы этих собак знают, что они часто кусаются в детстве, хотя большинство взрослых собак отвыкают от этого.

8. Чихуахуа

Когда вы такие маленькие, как чихуахуа, неудивительно, что вы чувствуете необходимость проявлять свою власть. Это может привести к тому, что крошечные щенки будут одновременно шумными и злобными - черты, с которыми необходимо бороться в раннем возрасте, иначе они могут стать постоянными.

9. Питбультерьер

Они запрещены в великобритании, но по-прежнему остаются популярным домашним животным в США. Основная проблема с собаками этого типа не только в том, что они с немного большей вероятностью укусят, чем другие породы, но и в том, что их укус настолько силен, что может нанести серьезный ущерб, что приводит к нескольким смертельным случаям каждый год.

10. Чау-чау

Чау-чау - очень преданная собака, а это значит, что опасность укуса хозяина отсутствует. Проблемы могут возникнуть, когда они думают, что их владельцу угрожают, или просто если они выступают против незнакомца. Это означает, что их следует постоянно держать под строгим контролем.

Ранее єксперт рассказала о породе собак со сверхвысоким уровнем нахальности. Эти маленькие собаки смелые и общительные, и будут претендовать на лидерство в вашей семье.

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