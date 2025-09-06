По мнению экспертов, эти животные хорошо ладят с детьми.

Многие собаки быстро устанавливают тесные отношения со своими хозяевами, однако некоторые из них умеют лучше других проявлять доброту, привязанность и любовь. Поэтому издание ParadePets назвало 6 пород собак, которые нежные и ласковые, а также всегда готовы прийти на помощь.

Венгерская выжла

Изначально эта собака была выведена для охоты, однако теперь выжла хочет все время находиться с людьми.

"Выжлу также называют "собакой-липучкой", и это неудивительно - они ненавидят расставаться со своими людьми", - объяснила доктор ветеринарных наук, штатный ветеринар в Waggel Эйми Уорнер.

Кроме того, эта порода очень преданная, чувствительная и часто находится на одной волне со своими хозяевами.

"Чувствительность позволяет им чувствовать настроение хозяина, поэтому люди говорят, что они ласковые", - добавила Уорнер.

Бульдог

Бульдоги известны своим добрым, спокойным характером, благодаря чему они являются прекрасными отзывчивыми домашними любимцами.

"Бульдоги невысокие и коренастые, но их легко дрессировать. Они также игривы, относительно мало линяют и имеют мягкий нрав, что делает их отличным дополнением к большинству семей, включая пожилых людей", - заверили в ParadePets.

Бассет-гаунд

Бассет-гаунд имеет длинные, обвисшие уши, поэтому своим милым видом он растопит ваше сердце. Кроме того, эта порода хорошо ладит с другими собаками и прекрасно подходит для детей.

Однако стоит помнить, что эти собаки имеют не много энергии, поэтому бассет-гаунд не откажется лишний раз вздремнуть рядом с вами, чем бегать и играть после долгого дня.

Мягкошерстный пшеничный терьер

Эта порода изначально была выведена в Ирландии как сторожевая собака, однако она очень ласковая. По словам доктора ветеринарных наук Джули Хант, пшеничные терьеры являются "энергичными и ласковыми".

"Когда вы получите повышение на работе или достигнете важной жизненной вехи, ваш пшеничный терьер будет рядом, чтобы праздновать вместе с вами", - подчеркнули в издании.

Бернский зенненхунд

Эти собаки могут иметь угрожающий вид из-за своего большого размера, однако на самом деле такая порода является очень преданной и сострадательной.

"Обычно они любят всех и известны своим ласковым, приветливым нравом", - заверила профессиональный дрессировщик собак в Meraki Dogs Эшли Рили.

Также такие собаки хорошо ладят с детьми, поэтому являются прекрасными домашними любимцами для всей семьи. Кроме того, они хорошо ладят с другими собаками и легко приспосабливаются к различным условиям.

Мопс

Как отметила Хант, мопс имеет милое лицо и является энергичной и ласковой собакой. По словам Уорнер, эта порода является "маленьким клоуном с большим сердцем".

"Они обожают людей и очень привязаны к своим семьям. Они игривые, но чрезвычайно любящие и счастливые, когда обнимаются на диване со своим любимым человеком", - добавила Уорнер.

В то же время ветеринар предупредила:

"Они не подходят для интенсивных физических нагрузок, потому что имеют проблемы с дыханием, но компенсируют это своим любящим нравом".

