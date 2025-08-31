Этим собакам нужно всегда человеческое внимание.

Собаки известны тем, что являются преданными животными, однако некоторые породы настолько привязываются к человеку, что часто их называют "липучками". Если вы хотите завести себе домашнего любимца, то стоит учитывать, какая именно порода вам нужна. Поэтому издание Express назвало 8 пород собак, которым нужно постоянное внимание людей.

Венгерская выжла

Эта порода, которую часто называют "собакой-липучкой", была выведена для работы с охотниками, поэтому она остается очень преданной своим хозяевам. Этим собакам нужно постоянное общество, а также они могут страдать от тревоги разлуки, если их надолго оставить одних.

"Изначально их выводили для соколиной охоты, и они привыкли постоянно находиться рядом со своим хозяином... и мы имеем в виду постоянно! Выжлы также могут страдать от тревоги разлуки, если их потребность в компании не удовлетворяется", - объяснили эксперты.

Видео дня

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер является любимцем семей, ласковым и дружелюбным. Эти собаки общительны, любят угодить и являются самыми счастливыми, когда находятся рядом со своими хозяевами где угодно.

Бордер-колли

Эта порода известна своей интеллигентностью и трудолюбием. Также бордер-колли могут очень привязываться к своим хозяевам.

"Эти собаки нуждаются в умственном стимулировании и физической активности и могут буквально пытаться перегонять своих хозяев из комнаты в комнату", - предупредили в Express.

Мальтийская болонка

Это маленькая собака, которая очень любит, когда ее гладят и носят на руках. Мальтийские болонки являются ласковыми, любящими и часто лают, когда остаются в одиночестве, поэтому прекрасно подходят для тех людей, которые проводят большую часть времени дома.

Итальянская борзая

Итальянская борзая не любит оставаться наедине даже на короткое время. Они ходят за своими хозяевами по всему дому и любят прыгать на колени, ища тепла и покоя.

Доберман

Несмотря на свой суровый вид, доберманы очень преданные и чувствительные животные. Они имеют крепкие связи со своими хозяевами и не любят, когда их оставляют одних.

Мопс

Это ласковая порода, которая стремится к общению с людьми. В то же время мопсы могут проявлять признаки дистресса, такие как скулеж или жевание, если их надолго оставлять одних.

Немецкий дог

Эта собака очень большая и может весить более 90 кг, однако это не мешает ей быть ласковой. Эти "великаны" обычно ласковые и эмоционально чувствительные, часто хотят быть рядом с хозяевами в любое время.

Другие интересные факты о собаках

Ранее эксперты рассказали, какие собаки являются настоящими охотниками. По их словам, в этот список вошли доберман, аляскинский маламут, бордер-колли, джек-рассел-терьер, веймаранер, грейгаунд и бельгийская овчарка малинуа.

Также стало известно, какие собаки самые сильные в мире. В перечень таких пород попали ротвейлер, тибетский мастиф, сибирский хаски, аляскинский маламут, сенбернар, немецкий дог и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: