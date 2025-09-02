Они принесут вам больше проблем, чем удовольствия.

Выбирая для себя собаку, нужно учитывать породу, когда собираетесь покупать щенка. Если речь не идет о животном, "дворового" происхождения, где характер - всегда лотерея, лучше изучить, какие породы собак считаются самыми проблемными, чтобы потом не схватиться за голову.

Большие и маленькие породы собак, от которых дергается глаз - список

В Forbes Adviser провели исследование, в рамках которого выяснили, какие собаки самые умные и спокойные. Они идеально выполняют команды, не лают и не скулят, не нападают на людей. Список состоит из десяти пород, но специалисты сделали еще один, выяснив, каких собак лучше обходить стороной.

Сибирский хаски

Видео дня

Большие породы собак в принципе достаточно проблемные, особенно если содержать их в квартире. Нужно уметь договариваться с таким животным, удерживать его на прогулке, правильно обучать. Однако среди представителей крупных пород есть те, с кем договориться невозможно - это хаски. Обуздать строптивый нрав голубоглазого красавца смогут только очень опытные кинологи, и то не все.

Многие владельцы таких собак утверждают, что хаски игнорируют команды, постоянно сбегают на прогулках, могут приставать к людям и другим животным. К тому же, собаки этой породы за минуты могут превратить квартиру в сарай, разрушив даже то, что, казалось бы, сломать невозможно.

Бигль

Это собака средней породы, которая так же, как и хаски, не может похвастаться идеальными манерами. Они убегают от хозяев, не слушаются, их жизнь похожа на вечный карнавал. Бигль веселится и радуется, постоянно что-нибудь грызет или ворует, развлекается, в общем, как может. Единицы биглей готовы слушаться хозяина и держаться рядом с ним на улице.

Хаванез

Люди, для которых важно, чтобы собака не лаяла вообще или делала это редко, должны отказаться от покупки хаванеза. Эта порода будет шуметь постоянно, нарушая тишину, мешая и хозяину, и соседям. В отсутствие человека им быстро становится скучно, собаки начинают скулить и портить вещи. Более того, инстинкт самосохранения у них развит очень слабо, а любопытство, наоборот, сильно, поэтому хозяину придется постоянно следить, чтобы собака не съела что-нибудь опасное для себя.

Французский бульдог

Еще одна собака, которую очень часто можно встретить у людей, живущих в квартирах. На самом деле, она не так безобидна, как вам кажется. "Француз" склонен к побегам, поэтому с поводка отпускать его нельзя. Кроме того, собаки именно этой породы чаще других "пылесосят" улицу, то есть, подбирают все съедобное и несъедобное, и могут причинить вред себе.

Кавалер кинг-чарльз-спаниель

Маленькие породы собак тоже оказались в списке неугодных, яркий тому пример - Кавалер кинг-чарльз-спаниель. С виду милая собака на самом деле - дьявол во плоти, который способен изрядно потрепать нервы хозяину. Они постоянно лают, очень часто и громко скулят, регулярно попрошайничают со стола. Спаниели игнорируют хозяев на улице, не выполняют команды и могут с удовольствием питаться объедками неизвестного происхождения прямо с земли.

Вас также могут заинтересовать новости: