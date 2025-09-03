Психолог для собак и специалист по коррекции поведения, который дрессировал более 3000 собак, рассказал о трех породах, которые не рекомендовал бы начинающим владельцам. Об этом пишет Express.
Бульдоги
"Первая порода, о которой я вспомню... это моя любимая порода. Бульдоги? Да. Английские, французские... Это мощные животные", - отметил тренер.
Несмотря на то, что мужчина обожает эту породу, он отметил, что их сила и история разведения делают их сложными для новичков.
"Для чего их разводили, чтобы сбивать проклятых быков. Они не терпят никакой глупости. Если не стимулировать эту собаку, она очень быстро переходит в агрессивное состояние", - предупредил эксперт.
По его словам, бульдоги могут быть отличными компаньонами, однако они не являются идеальным выбором для тех, кто просто хочет легко жить со своей первой собакой.
Гончаки
Следующей в списке эксперта является не одна порода, а целая группа - гончие.
"Номер два - это не порода, а категория. Гончие. Избегайте их любой ценой", - предупредил он.
Тренер отметил, что причина заключается в их требованиях к физическим нагрузкам.
По его словам, собаки этой породы были выведены для бега и охоты на большие расстояния. Если с ними этого не делать, то они могут быть беспокойными, разрушительными или стрессовыми, что плохо подходит для большинства начинающих владельцев.
Пастушьи породы
Эксперт рассказал, что к этим породам относятся овчарки и скотоводческие собаки.
"Обычно пастушьи породы - замечательные семейные собаки. Они имеют замечательный характер, замечательные черты, очень преданные. Однако... если вы не даете собаке достаточно физических нагрузок... Сегодня я получил укус в ногу от собаки пастушьей породы. Она укусила меня за ногу, потому что пыталась достать мяч", - сказал он.
Тренер объяснил, что такое поведение не является агрессией, а инстинктом, ведь пастушьи собаки "буквально выведены для выпаса".
Другие интересные факты о собаках
Также ранее стало известно о 5 породах собак, которых не стоит заводить даже опытным людям. В этот перечень вошли сибирский хаски, бигль, хаванез, французский бульдог и кавалер кинг-чарльз-спаниель.
В то же время в Forbes Advisor назвали 10 самых адекватных пород собак. По словам экспертов, ими оказались лабрадор ретривер, ротвейлер, ши тцу, кане корсо, золотистый ретривер и другие.