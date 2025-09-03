Эти породы собак могут быть сложными для начинающих.

Психолог для собак и специалист по коррекции поведения, который дрессировал более 3000 собак, рассказал о трех породах, которые не рекомендовал бы начинающим владельцам. Об этом пишет Express.

Бульдоги

"Первая порода, о которой я вспомню... это моя любимая порода. Бульдоги? Да. Английские, французские... Это мощные животные", - отметил тренер.

Несмотря на то, что мужчина обожает эту породу, он отметил, что их сила и история разведения делают их сложными для новичков.

"Для чего их разводили, чтобы сбивать проклятых быков. Они не терпят никакой глупости. Если не стимулировать эту собаку, она очень быстро переходит в агрессивное состояние", - предупредил эксперт.

По его словам, бульдоги могут быть отличными компаньонами, однако они не являются идеальным выбором для тех, кто просто хочет легко жить со своей первой собакой.

Гончаки

Следующей в списке эксперта является не одна порода, а целая группа - гончие.

"Номер два - это не порода, а категория. Гончие. Избегайте их любой ценой", - предупредил он.

Тренер отметил, что причина заключается в их требованиях к физическим нагрузкам.

По его словам, собаки этой породы были выведены для бега и охоты на большие расстояния. Если с ними этого не делать, то они могут быть беспокойными, разрушительными или стрессовыми, что плохо подходит для большинства начинающих владельцев.

Пастушьи породы

Эксперт рассказал, что к этим породам относятся овчарки и скотоводческие собаки.

"Обычно пастушьи породы - замечательные семейные собаки. Они имеют замечательный характер, замечательные черты, очень преданные. Однако... если вы не даете собаке достаточно физических нагрузок... Сегодня я получил укус в ногу от собаки пастушьей породы. Она укусила меня за ногу, потому что пыталась достать мяч", - сказал он.

Тренер объяснил, что такое поведение не является агрессией, а инстинктом, ведь пастушьи собаки "буквально выведены для выпаса".

