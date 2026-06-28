Высоко в горах Кавказа живет народ, язык которого не понимает больше никто в мире

Село Хиналыг в Азербайджане расположено на высоте 2180 метров и, как его описывают авторы блога The Third Culture Travels, является одним из старейших постоянно населенных поселений в мире. Село внесенно в список ЮНЕСКО. Местные жители сохранили свой язык, имеют самобытную архитектуру и придерживаются полукочевых традиций.
Изолированное расположение в Кавказских горах позволило Хиналыгу развиваться в своем собственном темпе на протяжении тысячелетий. Этот регион населяют хиналыги, которые называют себя кеттидами и используют уникальный кетшский, или хиналугский язык. Он отличается от других языков, распространенных в регионе, своей сложной структурой и уникальным звучанием. Также у этого языка нет алфавита и письменности.
Хиналуги – потомки кавказских албанцев, сохранившие свою культуру и обычаи. Местные жители также утверждают, что являются потомками Ноя и что именно здесь, как считается, причалил ковчег. Местные легенды гласят, что некоторые люди спаслись от библейского потопа на вершине азербайджанского холма.
Численность населения достигает нескольких сотен человек, но меняется в зависимости от сезонных миграций пастухов и стад по старым перегонным путям.
Местная архитектура также весьма своеобразна. Каменные дома, каждый с двумя или тремя стенами, возвышаются один над другим на крутых склонах, при этом крыша нижнего здания служит внутренним двором для следующего. Такое расположение помогает экономить пространство и сохранять тепло, как и использование местного камня и традиционных строительных материалов.
Воду в дома подавали по трубам с гор, а хранят ее в металлических емкостях. А топят дрова печами, топливом для которых является высушенный навоз. Теперь в поселении есть электричество, спутниковые антенны, телефон, почтовое отделение и школа.
Древние пещеры
Напомним, что под пустыней Саудовской Аравии, а именно в Умм-Джирсане, обнаружили лавовые пещеры, которые раскрывают следы человеческой жизни, уходящие на тысячелетия в прошлое. Ученые нашли доказательства неоднократного заселения, начиная с неолита и вплоть до бронзового века.
В частности, ученые обнаружили, что Умм-Джирсан, большая лавовая труба, расположенная в 125 км к северу от Медины, была пристанищем для скотоводов на протяжении около 7 000 лет, а доказательства свидетельствуют о том, что люди возвращались в это место не раз на протяжении тысячелетий.