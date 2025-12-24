Вы заметили, что современные стиральные машины и холодильники служат гораздо меньше, чем старая техника, хотя стоят дороже? Эксперты объяснили, почему это происходит.

Когда цены взлетают до небес, мы вправе ожидать, что и качество покупаемых вещей будет расти. Но, к сожалению, это не всегда так. Все, от одежды до мебели, кажется бледной копией того, что было на рынке десятилетия назад. Ощущение такое, что сегодняшние товары созданы специально для того, чтобы ломаться, а долговечность ушла в прошлое. Во многих случаях кажется, что крупная бытовая техника стала главной жертвой этой тенденции, даже несмотря на продолжающийся рост цен на нее.

Почему из всех товаров именно микроволновки, плиты и стиральные машины – вещи, которые по своей сути должны служить долго – так сильно упали в качестве? Оказывается, у постоянных поломок современной техники есть конкретные причины, пишет SlashGear.

По словам авторов YouTube-канала Bens Appliances and Junk, специализирующегося на ремонте техники, существует несколько факторов, из-за которых современные устройства быстро выходят из строя.

Сложность: Они стали сложнее, в них больше деталей и механизмов, которые могут внезапно сломаться.

Они стали сложнее, в них больше деталей и механизмов, которые могут внезапно сломаться. Экономия на сроке службы: Компании проектируют технику так, чтобы снизить вероятность поломки во время гарантийного срока, но часто это делается в ущерб общему сроку эксплуатации. Цель – сохранить прибыль, снизив затраты на гарантийный ремонт и стимулируя продажи новых моделей.

Компании проектируют технику так, чтобы снизить вероятность поломки во время гарантийного срока, но часто это делается в ущерб общему сроку эксплуатации. Цель – сохранить прибыль, снизив затраты на гарантийный ремонт и стимулируя продажи новых моделей. Регулирование: Меняющиеся государственные нормы влияют на то, как и из каких материалов можно производить товары.

Меняющиеся государственные нормы влияют на то, как и из каких материалов можно производить товары. Хрупкая электроника: Зависимость от ненадежных электромеханических компонентов (и зачастую бесполезных смарт-функций) также не идет на пользу.

И, конечно, люди продолжают покупать, поэтому производители ничего не меняют. Хотя некоторые из этих факторов могут исчезнуть, большинство, вероятно, останется. Что же может сделать потребитель, чтобы его техника служила дольше, несмотря на то, что всё работает против неё?

Как продлить срок службы вашей электроники на долгие годы

Согласно разбору от экспертов по ремонту, срок службы современной техники ограничен. Хотя производители утверждают, что стиральные машины и холодильники служат от 10 до 12 лет, в реальности эти цифры ближе к 5–6 годам и 7–9 годам соответственно. Чтобы приблизиться к верхней планке или даже превзойти её, потребителям стоит придерживаться нескольких правил.

1. Регулярная чистка

Это не только гигиена, но и залог долговечности. Яркий пример – чистка змеевиков (конденсатора) холодильника, которые отвечают за циркуляцию хладагента и отвод тепла. Если держать их в чистоте, это снижает внутреннюю нагрузку на компрессор, улучшает производительность и уменьшает потребление энергии.

2. Использование в пределах лимитов

Очевидный, но важный аспект. Не перегружайте стиральную машину бельем, держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, не наполняйте блендер до краев. Чем тяжелее приходится работать устройству, тем больше нагрузка на внутренние компоненты, что ускоряет поломку.

3. Идеальные условия эксплуатации

Технику следует использовать в местах с хорошей вентиляцией и подключать к розеткам с достаточной мощностью. Приборы, которые убираются на хранение, должны находиться в сухих и прохладных местах.

Конечно, выбор наиболее надежных брендов бытовой техники также не повредит, когда неизбежно придет время замены. Мало что расстраивает так сильно, как внезапная поломка дорогого устройства. Именно поэтому важно беречь то, что у вас есть, активно сопротивляясь факторам, которые изначально программируют технику на отказ.

