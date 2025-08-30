Эти авто могут иметь много проблем.

Покупка автомобиля является огромной инвестицией, однако во время этого процесса можно легко сосредоточиться на различных мелочах, таких как высокотехнологичная навигация, кожаные сиденья премиум-класса и современные аудиосистемы. В то же время механики из автосервиса в Индиане (США) рассказали о двух худших на сегодня марках автомобилей, которые не стоит покупать, передает BestLife.

General Motors

По словам одного из механиков, эти авто имеют много проблем с новыми двигателями.

Другой отметил:

"Многие детали GM взрываются, например, во многих двигателях 6.2 V8 возникают проблемы с подшипниками и поршнями. А двигатели 3.6 [V8] вообще не очень хороши, и их устанавливают во многие модели".

В BestLife подтвердили такие слова и напомнили, что в апреле 2025 года General Motors отозвала почти 600 000 внедорожников и пикапов с двигателями 6,2 л V8 из-за повышенного риска аварий вследствие неисправности двигателя.

Также в прошлом месяце General Motors отозвала еще 62 468 автомобилей из-за короткого замыкания электрооборудования и риска возгорания.

"Короткое замыкание в переключателе давления тормозов может привести к перегреву цепи и увеличить риск возгорания во время движения или стоянки. Узел датчика давления тормозов может пропускать тормозную жидкость в переключатель давления тормозов и вызывать короткое замыкание", - пояснили в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Поэтому из-за риска возникновения пожара NHTSA рекомендует владельцам авто "парковать их на открытом воздухе, как можно дальше от зданий, пока не будет завершен ремонт в рамках отзыва".

Chrysler

По словам экспертов, это еще одна автомобильная марка, которая имеет много негативных отзывов.

"Chrysler в последнее время так часто покупали. Я думаю, они уже и сами не знают, что они делают", - подчеркнул механик в видео.

Когда у экспертов спросили о худшей марке новых автомобилей 2025 года, один из них в шутку ответил:

"Любая Chrysler".

Механик также добавил:

"У них слишком много проблем с электрооборудованием. Отзыв, даже не отзыв, а просто новые автомобили. Купишь его, а через полгода он снова в мастерской с какой-то проблемой".

В издании напомнили, что в июне Chrysler отозвал 250 600 автомобилей Pacifica и Voyager (модели 2022-2025 годов) из-за неисправных боковых подушек безопасности.

"Хотя подушки безопасности все равно срабатывают, давление может не достигать необходимого уровня, что потенциально может поставить под угрозу защиту пассажиров при определенных типах столкновений", - говорится в заявлении Chrysler для FOX Business.

Другие советы автоэкспертов

Ранее опытный механик призвал водителей хорошо подумать перед тем, как покупать один тип авто. По его словам, речь идет о подержанных электромобилях, которые являются "более неопределенными", поскольку их стоимость резко снижается по сравнению с бензиновыми или дизельными альтернативами.

В то же время эксперт назвал 9 роскошных автомобилей, которые точно не стоят своих денег. Он выделил такие модели, как Maserati Ghibli, Land Rover Range Rover, BMW 7 серии, Cadillac Escalade, Jaguar XF, Mercedes S-Class, Audi A8, Porsche Cayenne и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

