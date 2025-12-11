Дешевый европейский импорт не позволит производителям поднимать цены.

Цены на сливочное масло в Украине не вырастут даже несмотря на длительные ежедневные ограничения света. Более того, перед рождественскими праздниками стоимость масла может наоборот снизиться из-за акционных скидок.

Об этом в комментариях "Телеграфу" говорят аналитики и участники рынка.

"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - говорит председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Даже при условии роста себестоимости из-за использования генераторов, более дешевый европейский импорт не позволит поднимать цены на сливочное масло, добавляет исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур.

Он отмечает, что продажи товара упали по сравнению с прошлогодними показателями из-за слабого спроса. На этом фоне производители не могут себе позволить повысить цены.

Наоборот, в ближайшее время украинцы смогут купить сливочное масло по более выгодной цене. Это связано с традиционными предновогодними акциями торговых сетей. Дидур прогнозирует, что экономия составит до 25-30% от привычного ценника.

"Тенденция на снижение, надо подождать. Должно быть дешевле. Все объективные причины ведут к этому", - резюмирует специалист.

Цены на молочку в Украине - последние новости

В начале декабря заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас спрогнозировала, что цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время будут снижаться. Особенно это будет касаться жирных продуктов, таких как сметана, сливки, творог, масло и полутвердый сыр.

Однако производство молочной продукции в Украине в целом находится в крайне тяжелом состоянии из-за избытка более дешевых импортных аналогов. Так, украинские сыры постепенно исчезают с полок магазинов. Украина продает молоко в Европу и получает оттуда этот продукт с добавленной стоимостью, дешевле отечественных сыров.

