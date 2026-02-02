В мире есть птица, которая может пролететь более 13 000 км без остановки: как ей это удается

Физиология такого случая до конца не изучена.

Некоторые миграции животных более фантастичны, чем мы могли себе представить. Наиболее известным из таких супермигрантов является песочник, а именно маленький белый кулик, пишет The Washington Post.

В 2022 году молодой кулик с кодовым именем "B6", который вылупился на западе Аляски, установил рекорд самого длинного известного непрерывного полета птицы.

"После того, как молодая птица была оснащена спутниковым передатчиком весом две унции (около 60 г - УНИАН), ее проследили, как она летела на юг через Тихий океан, а затем резко повернула на запад и благополучно приземлилась в Тасмании. Эта птица пролетела 8 321 милю (около 13 391 км - УНИАН) за 264 часа полета - это 11 дней, не касаясь воды или земли, без еды и питья", - отметили в издании.

Как птице удалось это сделать?

Как подчеркивают в материале, физиология такого случая до конца не изучена. Однако известно, что перед отлетом из Аляски кулик удвоил свой вес, накопил жировые запасы и значительно уменьшил массу внутренних органов, которые не нужны для путешествия.

"Он способен вырабатывать воду для поддержания функционирования своего организма, сжигая белки и жиры. Каким-то образом она (птица - УНИАН) находит благоприятные ветры, регулируя высоту полета, иногда поднимаясь почти на 20 000 футов (6000 метров - УНИАН)", - добавляют в публикации.

Также некоторые ученые считают, что птицы могут поочередно отключать половину своего мозга, пока другая половина остается в состоянии бодрости, таким образом оставаясь в режиме сна.

Однако загадка заключается в том, что эта птица должна каким-то образом "знать", куда лететь на зиму. Ученые имеют несколько гипотез, как птицам удается это понять.

"Фотоны, попадающие на сетчатку мигрирующих птиц, создают явление, которое называется "квантовым запутыванием", в результате которого молекулы пигмента, известного как криптохром 1a, начинают обмениваться электронами (они известны как "радикальные пары"). Поскольку эти радикальные пары криптохрома 1a имеют магнитную полярность, они, кажется, позволяют мигрирующим птицам "видеть" линии магнитного поля Земли, соединяющие два полюса. Более того, птицы, вероятно, также способны измерять магнитный наклон (наклон линий магнитного поля при приближении к полюсу) и интенсивность, что позволяет им определять свою широту", - объяснили в WP.

Другие интересные факты о птицах

Другие интересные факты о птицах

Также сообщалось, что ученые нашли птицу, которая лжет другим животным ради собственной выгоды. Речь идет о вилохвостых дронго, которые живут в кооперации с другими местными видами, беря на себя роль стража.

