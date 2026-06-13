Ученые воссоздали легендарную золотистую ткань, которая считалась утраченной 2000 лет

Этот материал высоко ценился в эпоху Римской империи.

На протяжении веков мерцающая золотистая ткань, известная как виссон, считалась одним из самых эксклюзивных роскошных материалов в мире, предназначенным исключительно для императоров, пап и других влиятельных деятелей. Недавно ученым из Южной Кореи удалось воссоздать это легендарное волокно, пишет ScienceDaily.

Отмечается, что ученые под руководством профессора Донг Су Хванга и Джимина Чоя из Пхоханского университета науки и технологии создали золотистое волокно, похожее на виссон, с использованием моллюсков Atrina pectinata. Они также объяснили, почему золотистый вид волокна остается ярким с течением времени.

В издании напомнили, что виссон высоко ценился в эпоху Римской империи. Материал изготавливался из нитей биссуса, производимых моллюском вида благородная пинна.

Видео дня

Виссон прославился своим мерцающим золотистым цветом, легкостью и исключительной прочностью. Его редкость и красота принесли ему почти мифическую репутацию.

В издании отметили, что в последние десятилетия загрязнение морской среды и ухудшение экологической обстановки привели к тому, что благородная пинна оказалась на грани исчезновения. Из-за этого Европейский Союз полностью запретил добычу этого моллюска. В результате подлинный виссон стал чрезвычайно редким и производится лишь в крошечных количествах небольшим числом мастеров.

Чтобы найти альтернативный источник ученые изучили моллюсков вида Atrina pectinata, которых уже разводят в корейских водах в пищевых целях. Как и благородная пинна, эти моллюски производят биссусные нити, которые помогают ей прикрепляться к поверхностям.

Исследователи обратили внимание на то, что биссусные нити благородной пинны очень похожи на волокна Atrina pectinata как по физическим, так и по химическим свойствам. Используя это сходство в качестве отправной точки, они разработали метод переработки биссуса благородной пинны в материал, который воссоздает внешний вид виссона.

Секрет золотистого сияния виссона

Ученые выяснили, что цвет создается не за счет красителей, а благодаря структурной окраске - явлению, при котором микроскопические структуры взаимодействуют со светом, создавая цвет. Исследователи обнаружили, что радужный вид виссона обусловлен слоистыми сферическими белковыми структурами, известными как фотонин.

В издании объяснили, что эти структуры отражают и манипулируют светом практически так же, как мыльные пузыри или крылья бабочки. Поскольку эффект создается структурой материала, а не добавленными пигментами, цвет остается очень стабильным в течение длительного времени.

Также ученые выяснили, что чем точнее организованы фотонины, тем ярче и насыщеннее становится цвет. В отличие от обычных тканей, где цвет наносится путем окрашивания, виссон получает свой золотистый оттенок благодаря расположению белков внутри самого волокна.

Кроме того, это исследование позволило найти способ сократить морские отходы, так как волокна биссуса Atrina pectinata традиционно выбрасывались как отходы. Ученые же смогли превратить их в ценный текстиль.

"Текстиль со структурной окраской по своей природе устойчив к выцветанию. Наша технология обеспечивает долговечность цвета без использования красителей или металлов, открывая новые возможности для экологически устойчивой моды и передовых материалов", - сказал профессор Донг Су Хванг.

Ученые воссоздали древнейший в мире искусственный пигмент

Ранее ученые из Университета штата Вашингтон вместе с коллегами из Музея естественной истории Карнеги и Смитсоновского института воссоздали древнейший в мире синтетический пигмент - египетский синий.

Древние египтяне и римляне использовали египетский синий в качестве заменителя более дорогих материалов, таких как лазурит и бирюза, при окраске дерева, камня и папье-маше. Однако получить пигмент с таким же цветом оказалось очень трудно.

Вас также могут заинтересовать новости: