Это черта характера, которую человек приобретает со временем.

После многих лет изучения людей, которые достигли успеха в разных сферах, известный психолог Анджела Дакворт объяснила, что этому способствует, передает издание Fortune.

"Общим знаменателем для людей, которые достигают высоких результатов, независимо от того, чего они достигают, является особое сочетание страсти и настойчивости в достижении действительно долгосрочных целей. Одним словом, это упорство", - подчеркнула она.

Дакворт определила упорство как две взаимосвязанные составляющие, работающие вместе в течение длительного времени.

"Это две части, да? Страсть к долгосрочным целям, как любовь к чему-то и сохранение этой любви. Не блуждать и делать что-то другое, а потом еще что-то другое, а потом еще что-то другое, а иметь своеобразную Северную звезду", - объяснила психолог.

Она считает, что компонент настойчивости является не менее важным.

"Частично это тяжелый труд, да? Частично это практика того, чего ты еще не умеешь, а частично это устойчивость. Так что часть настойчивости заключается в том, поднимешься ли ты снова в действительно плохие дни?", - рассуждает Дакворт.

Исследование психолога 2007 года доказало, что упорство превосходит традиционные факторы успеха. В частности она изучала более 11 тысяч курсантов в Военной академии США в Вест-Пойнте, анализируя их "баллы упорства" при поступлении и отслеживая их результаты во время известной своей сложностью программы подготовки "Beast Barracks".

"Результаты были впечатляющими: упорство оказалось самым сильным предиктором того, какие курсанты завершат изнурительную шестинедельную программу, опередив результаты SAT, средний балл в средней школе, оценки физической подготовки и даже комплексный "общий балл кандидата" Вест-Пойнта. Хотя 3% новых курсантов обычно покидают программу Beast Barracks, те, кто имел более высокие показатели упорства, были значительно более склонны к тому, чтобы продолжать обучение", - добавили в Fortune.

Также исследование Дакворт выявило неинтуитивную взаимосвязь между упорством и традиционными показателями способностей.

"Я считаю, что абсолютно все, что психологи считают полезным, частично поддается контролю. Я не говорю, что гены не играют никакой роли, ведь каждый психолог скажет вам, что они влияют на все, включая настойчивость. Но, знаете, наша настойчивость в значительной степени зависит от того, что мы знаем, с кем общаемся и куда ходим", - объяснила она.

В другом исследовании психолог обнаружила, что более умные студенты на самом деле имели меньше настойчивости, чем их сверстники, которые получили более низкие баллы в тестах на интеллект.

"Это открытие свидетельствует о том, что люди, которые не имеют природных способностей, часто компенсируют это тем, что работают больше и с большей решимостью - и их усилия приносят плоды. В университете Лиги плюща самые настойчивые студенты, а не самые умные, достигли самых высоких средних баллов", - подчеркнули в Fortune.

Также исследования Дакворт подтвердили, что когнитивные способности являются сильнейшим фактором, влияющим на академическую и военную успешность.

В то же время в издании подытожили:

"Несмотря на продолжающиеся научные дебаты об уникальности настойчивости как понятия, основной вывод остается убедительным: постоянные усилия и преданность долгосрочным целям часто имеют большее значение, чем только природные способности".

