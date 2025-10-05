По словам экспертов, нарциссы постоянно нуждаются во внешнем признании.

Многие люди считают, что выявить нарциссов очень легко, однако, как выяснилось, настоящие признаки такой черты скрываются на виду, которые можно заметить по одежде того или иного лица. Об этом пишет VegOut.

"Нарциссы используют одежду как броню. Дело не только в том, чтобы хорошо выглядеть, а в том, чтобы создать недосягаемый образ совершенства", - объяснила клинический психолог из Северо-Западного университета Сара Чен.

Поэтому издание назвало 9 вещей, которые носят люди с нарциссизмом.

Видео дня

Логотипы дизайнеров, которые носят как значки

Как отметил доктор Маркус Уильямс, который в течение 20 лет изучал нарциссическое поведение, подчеркнул, что демонстрация логотипов выходит за пределы простой приверженности к бренду.

"Нарциссы постоянно нуждаются во внешнем признании. Логотипы дизайнеров служат символом успеха, вкуса и превосходства - всего того, что нарцисс так отчаянно хочет, чтобы другие в нем видели", - объяснил он.

Однако это не означает, что все, кто имеет дизайнерские вещи, являются нарциссами. По словам Уильямса, ключевым аспектом в этом случае является компульсивная потребность показать одновременно несколько логотипов, будто создавая визуальное резюме своей ценности только с помощью брендов.

Слишком официальная одежда в неформальной встрече или событии

"Чрезмерная нарядность - это классическое нарциссическое поведение. Это создание ощущения превосходства через контраст. Если все остальные одеты просто, нарцисс должен одеться нарядно, чтобы почувствовать себя особенным", - заметила поведенческий терапевт Рэйчел Фостер.

По словам специалиста, она наблюдала за пациентами, которые носят деловую одежду в продуктовые магазины, кинотеатры и даже на занятия по фитнесу.

Солнечные очки, которые носят в помещении

"Солнечные очки создают барьер. Они позволяют нарциссу наблюдать за другими, оставаясь таинственно скрытым. Это игра власти", - объяснила Дженнифер Мартинес, которая специализируется на нарциссическом расстройстве личности.

Также солнечные очки в помещении привлекают внимание людей, что подпитывает потребность нарцисса быть замеченным и обсуждаемым.

Чрезмерное количество украшений и аксессуаров

Доктор Алан Томпсон, психиатр, который участвовал в нескольких исследованиях нарциссизма говорит, что чрезмерное использование аксессуаров является формой саморекламы.

"Каждое украшение становится поводом для разговора, возможностью для нарцисса поговорить о себе. Дело не в эстетической сбалансированности, а в максимальном эффекте", - подчеркнул специалист.

Обувь с красной подошвой и статусная обувь

По словам доктора Лизы Парк, такая обувь очень нравится нарциссам.

"Дело не в комфорте или даже красоте. Дело в том, чтобы носить ценник, который другие узнают", - добавила она.

В частности исследования Парк показали, что нарциссические лица имеют втрое больше пар такой обуви и чаще упоминают бренды в повседневных разговорах.

Слишком откровенная или привлекающая внимание одежда

"Дело не в количестве обнаженной кожи. Дело в том, кажется ли выбор одежды предназначенным для монополизации внимания в неподходящих ситуациях", - заметил доктор Майкл Робертс.

По его словам, главным показателем является несоответствие одежды и случая. Нарциссы часто выбирают вещи, которые гарантируют, что они будут заметными в любом месте, независимо от социальных норм и уместности.

Постоянная смена модных образов

"Нарциссам не хватает стабильного чувства собственного достоинства. Они примеряют идентичности, как одежду, и оставляют то, что привлекает наибольшее положительное внимание", - подчеркнула доктор Патрисия Дэвис.

Эксперт рассказала, как лечила пациентов, которые имеют несколько гардеробов для разных групп людей, чтобы получить максимальное одобрение от них.

Поддельные дизайнерские вещи, которые носят как настоящие

"Дело не в том, что они не могут себе позволить настоящие вещи. Дело в желании жить во лжи ради имиджа", - объяснил доктор Роберт Ким.

Исследования доктора показали, что нарциссы, которые носят поддельные дизайнерские вещи, редко признают их неаутентичность, даже когда их прямо спрашивают об этом.

"Они предпочитают иметь двадцать поддельных дизайнерских сумок, чем две настоящие. Количество средств для создания впечатления имеет большее значение, чем аутентичность", - добавил Ким.

Идеально подобранная одежда в любое время

По словам доктора Сьюзан Кларк, такое поведение может свидетельствовать о нарциссических склонностях.

"Чрезмерная координация - это вопрос контроля", - сказала она.

Другие советы психологов

Также психологи рассказали, какие фразы говорят нарциссы, чтобы манипулировать вами во время спора. По их словам, такими высказываниями являются "ты преувеличиваешь", "я не злюсь, это ты злишься", "не могу поверить, что ты на меня нападаешь, меня всегда обвиняют".

Также психолог объяснил, как понять, что любовь в отношениях начала умирать. По его словам, если вы сомневаетесь в своих чувствах, то задайте себе три вопроса.

Вас также могут заинтересовать новости: