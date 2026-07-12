Дети замечают 6 моментов в поведении родителей, о которых взрослые не догадываются

Воспитание ребенка – это не только то, что ему говорят, но и тот пример, который подают родители.

Дети запоминают не только то, что взрослые говорят непосредственно им, но и делают выводы из поведения родителей во всех ситуациях. Повседневные мелочи могут влиять на формирование самооценки, ценностей и привычек ребенка, пишет HuffPost, журналисты которого пообщались с психологами и специалистами по детскому развитию.

Эксперты подчеркивают, что родителям стоит внимательнее относиться к собственному поведению в повседневных ситуациях, особенно в присутствии ребенка.

"Дети замечают эту динамику, поэтому старайтесь хорошо отзываться о другом родителе и других людях, которые заботятся о ребенке, находясь рядом с ним – даже если они находятся в другой комнате. Они, вероятно, все равно вас слышат", – отмечает практикующий психолог Джазмин Маккой.

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В частности, по словам экспертов, дети обращают внимание на следующие аспекты поведения родителей:

Отношение к партнеру и другим взрослым. Авторы публикации объясняют, что дети легко улавливают невербальные сигналы – закатывание глаз, недовольные взгляды или саркастические замечания в адрес второго родителя или других близких взрослых. Даже если критика звучит как шутка, ребенок может воспринять ее всерьез. По словам Маккой, положительные высказывания о других людях, участвующих в воспитании, помогают ребенку чувствовать себя в безопасности, быть эмоционально ближе к своим опекунам и меньше беспокоиться.

Отношение к собственному телу. Диетолог Алисса Миллер рассказывает, что дети внимательно следят за тем, как взрослые оценивают собственную внешность и внешность других людей. Они замечают, если родители избегают фотографироваться, стесняются купальника или недовольно смотрят на себя в зеркало. Дети могут копировать такое поведение в отношении к собственному телу.

Настоящие жизненные ценности. Психолог Лора Маркгем отмечает, что дети больше доверяют поведению взрослых, чем их словам. Если родители говорят о важности честности или командной игры, но своими поступками демонстрируют другие приоритеты, именно реальные поступки родителей становятся для ребенка настоящим ориентиром. Поэтому, пишет издание, эксперты советуют не только заявлять о своих ценностях, но и последовательно подтверждать их в повседневной жизни.

Умение сочувствовать себе. По словам Миллер, дети перенимают то, как взрослые реагируют на собственные ошибки. Если родители постоянно критикуют себя или стремятся к недостижимому совершенству, ребенок может усвоить такую же модель поведения. Зато спокойное отношение к неудачам и готовность признавать ошибки помогают воспитывать стойкость и воспринимать промахи как возможность научиться чему-то новому.

Пищевые привычки. Эксперты также обращают внимание на то, что дети формируют собственное отношение к еде, наблюдая за взрослыми. Комментарии о "плохой" или "хорошей" еде, пропуск приемов пищи или чувство вины после еды постепенно влияют на их пищевые привычки. Как объясняет Миллер, исследования показывают, что дети часто сохраняют пищевые привычки своих родителей даже во взрослом возрасте.

Как взрослые говорят о ребенке. Отдельно эксперты советуют внимательно следить за тем, как родители обсуждают поведение ребенка с другими взрослыми. Даже если ребенок не понимает всех слов, он чувствует общий эмоциональный тон разговора.

Другие публикации на тему воспитания детей

Как писал УНИАН, в воспитании детей нет единственно "правильного способа", но психологи советуют избегать трех опасных стилей. Авторитарное воспитание подавляет эмоциональное и социальное развитие, снисходительное ("невмешательство") лишает детей самодисциплины и ответственности, а безразличное создает ощущение заброшенности и низкую самооценку.

Также мы рассказывали, что многие родители неосознанно допускают ошибки в воспитании детей, оставляя глубокие шрамы в психике ребенка. Психолог Мариелиса Рейес назвала десять токсичных черт родительского поведения, которые травмируют ребенка.

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