Что поможет ребенку добиться успеха в жизни: эксперт назвала 4 важных вещи

Эксперт по воспитанию детей отметила, что люди, достигающие наибольших успехов в жизни, рано осваивают один навык.

Когда речь заходит об успехе, родители часто сосредотачиваются на хороших оценках, таланте и интеллекте. Надеясь, что высокие оценки откроют двери к новым возможностям, многие родители годами работают над улучшением учебных результатов своего ребенка. Однако есть еще один навык, который формирует будущее ребенка, – самоконтроль, сообщает Times Entertainment.

Издание объясняет, что самоконтроль позволяет человеку преодолевать трудности, строить здоровые отношения, принимать взвешенные решения и оставаться сосредоточенным на своих целях.

Тренер по воспитанию детей Суприя Малпани подчеркнула важность самоконтроля и рассказала, что именно самоконтроль является одним из самых весомых факторов, определяющих успех, счастье и здоровые отношения в будущем.

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По её словам, есть четыре важных вещи, которым родители могут помочь детям научиться управлять:

1. Контролируйте свои слова

"Не каждая мысль должна превращаться в предложение", – отметила Малпани.

Объясняется, что детей, которые естественно выражают свои чувства или мысли, нужно научить тому, что в жизни неосторожное слово может подорвать доверие, тогда как вдумчивое слово может наладить отношения.

Прежде чем что-то сказать, детей следует научить спрашивать себя: "Нужно ли то, что я собираюсь сказать?".

В статье подчеркивается, что осознанное мышление перед тем, как заговорить, дает время понять, нужны ли те слова, которые мы собираемся произнести.

2. Контролируйте свои эмоции, не позволяйте им управлять вашими поступками

Издание отмечает, что жизнь не всегда складывается так, как нам того хочется.

"Иногда испытывать гнев, обиду, разочарование или ревность – это нормально. Это естественно. Однако когда эмоции начинают управлять нашими поступками, возникают проблемы", – говорится в статье.

Ребёнок, научившийся контролировать свои эмоции, понимает, что злиться не значит кричать, а испытывать разочарование – не значит сдаваться. Когда человек обладает эмоциональной силой, он лучше справляется со сложными моментами.

"Спокойствие – это не слабость, а эмоциональная сила", – добавила эксперт по воспитанию детей.

3. Управляйте своими желаниями, научитесь ждать того, что действительно важно

Дети по своей природе хотят получать всё немедленно: дополнительное время перед экраном, новую игрушку, мгновенные награды или одобрение друзей.

"Люди, которые достигают наибольших успехов в жизни, рано осваивают один навык. Они умеют откладывать удовольствие от того, чего хотят сейчас, ради того, чего стремятся достичь в будущем", – поделилась Малпани.

Она подчеркивает важность отсроченного удовольствия. Ребенок, развивающий этот навык, понимает, что краткосрочный комфорт не всегда является лучшим выбором.

Отмечается, что дисциплина, терпение и ответственность помогают человеку раскрыть свой потенциал.

4. Контролируйте свои повседневные привычки

Ежедневные привычки могут казаться мелочами, но повторяющиеся действия становятся частью характера человека.

"Мелкие привычки, повторяющиеся каждый день, формируют характер, а характер определяет нашу судьбу", – говорит эксперт по воспитанию детей.

Отмечается, что чрезмерное времяпрепровождение за экранами, уклонение от обязанностей, оправдания или отказ даже попробовать могут постепенно превратиться в укоренившиеся модели поведения. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка таланта, а из-за недостатка самоконтроля.

Издание объясняет, что ребенок может обладать природным талантом или быть умным, но именно самоконтроль помогает ему не сойти с правильного пути.

Все потому, что с раннего возраста дети сталкиваются с отвлекающими факторами, давлением сверстников, эмоциональными вызовами и сложными выборами.

В то же время способность контролировать импульсы помогает им принимать лучшие решения, даже когда более простый выбор кажется более заманчивым.

"Самоконтроль не означает, что дети должны скрывать свои чувства или никогда не совершать ошибок. Напротив, он учит их управлять своими реакциями, понимать последствия и нести ответственность за свои решения", – подчеркивается в публикации.

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