Собаки стали чувствительными к человеческим эмоциям благодаря тысячелетиям совместной эволюции.

Ваша собака чутко наклоняет голову, когда вы плачете, ходит кругами, когда вы нервничаете, и удивительным образом оказывается рядом в самые тяжелые моменты. Это отнюдь не совпадение. Благодаря тысячелетиям совместной эволюции эти животные научились тонко чувствовать и отражать наши эмоции через голос, мимику, запахи и даже химические реакции, пишет портал StudyFinds.

В статье приводятся доказательства этой чрезвычайной эмоциональной интеллектуальности собак. Отмечается, что в мозге этих животных есть специальные участки, чувствительные к голосу, подобные человеческим. В исследовании с применением нейровизуализации ученые обнаружили, что эти голосообрабатывающие зоны в височной коре активируются в ответ на звуки.

Причем собаки реагируют не просто на любые звуки, а именно на эмоциональный тон голоса. Сканирование мозга показало, что эмоционально окрашенные звуки - смех, плач, сердитый крик - активируют слуховую кору и миндалину собак - части мозга, которые отвечают за обработку эмоций.

Собаки также умеют "читать" лица. Когда им показывают изображения человеческих лиц, у них фиксируется повышенная мозговая активность. Одно исследование обнаружило, что при виде знакомого лица человека у псов активируются центры вознаграждения и эмоций, то есть мозг собаки обрабатывает ваши выражения, возможно, не словами, а ощущениями.

Собаки заражаются человеческими эмоциями

Собаки не только наблюдают за вашими эмоциями - они могут "заражаться" ими. Исследователи называют это эмоциональным заражением, базовой формой эмпатии, когда один индивид отражает эмоциональное состояние другого. В 2019 году исследование показало, что у некоторых пар "собака-человек" во время стресса даже синхронизировалось сердцебиение.

Это эмоциональное заражение не является проявлением какого-то сложного мышления, оно скорее является автоматической эмпатией, возникающей благодаря близкой связи. Зевота или лай собаки в ответ - скорее следствие изученной ассоциации и эмоциональной настроенности, чем буквальное "отражение мыслей".

Наиболее впечатляющим открытием в связи между человеком и собакой является "химическая связь". Когда пес и человек ласково смотрят друг другу в глаза, у обоих повышается уровень окситоцина - "гормона любви". В одном исследовании у владельцев, которые долго поддерживали зрительный контакт со своими собаками, значительно возрастал уровень окситоцина - и у собак тоже.

Эта окситоциновая "обратная связь" укрепляет связь подобно тому, как это происходит между родителями и младенцем. Удивительно, но этот эффект присущ только одомашненным собакам. Волки, выращенные людьми, так не реагировали на зрительный контакт. В процессе одомашнивания собаки развили этот межвидовой "окситоциновый цикл", чтобы эмоционально привязываться к человеку.

Кроме зрительного контакта, собаки хорошо распознают человеческий язык тела и выражения лица. Эксперименты показали, что домашние собаки могут отличить улыбающееся лицо от сердитого даже на фотографиях.

Мозг перестроился в процессе одомашнивания

Как собаки стали настолько чувствительными к человеческим эмоциям? Это произошло благодаря их эволюционному пути рядом с нами. Хотя собака имеет меньший мозг, чем ее дикий предок волк, в процессе одомашнивания ее мозг смог перестроиться так, чтобы усилился социальный и эмоциональный интеллект.

Тысячелетия жизни рядом с людьми у собак отшлифовали мозговые механизмы распознавания человеческих социальных сигналов. Хотя мозг пса меньше волчьего, он может быть уникально оптимизирован, чтобы любить и понимать человека.

Вероятно, собаки не задумываются, почему вы расстроены, и не осознают, что у вас есть собственные мысли и намерения. Но они прекрасно улавливают то, что вы излучаете, и соответственно реагируют.

Итак, собаки не могут буквально читать наши мысли, но, считывая наше поведение и чувства. Благодаря этому они встречают нас так эмоционально, как мало кто из других животных способен.

