Он дал полезные языковые советы украинцам.

В украинском языке нет слова "першіння", оно является калькой из русского. Об этом в эфире "Завтрака с 1 + 1" рассказал доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко.

Зрительница отправила ему снимок рекламы, рекламирующей "льодянки при кашлі та першінні". "Друзья, украинские словари не знают слова "першіння". Это калька из русского. Образована она по аналогии с "першением". А как же на украинском назвать раздражение, щекотание в горле? Запомните слово "пирхота", - посоветовал языковед.

А вместо глагола "першит" стоит употреблять выражение "дере в горлі", говорит Авраменко. Кроме того, правильно говорить не "льодяники при кашлі і пирхотінні", а "льодяники проти кашлю й пирхоти".

Видео дня

Другие полезные языковые советы для украинцев:

Ранее самый известный украинский учитель рассказал, что слова "рисунок" и "малюнок" имеют разные значения. Он объяснил, как найти различие и научиться правильно их использовать.

УНИАН писал, что русское слово "крыша", которое иногда употребляют в быту, является суржиковым. Вместо него лучше выучить слова "дах" и "покрівля".

Также ранее Авраменко объяснил, можно ли на украинском выразить благодарность другому человеку с помощью слова "спасибі".

Вас также могут заинтересовать новости: