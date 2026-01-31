Зарядить автомобильный аккумулятор не так сложно, как может показаться, но нужно знать, как делать это правильно и безопасно.

Автомобильные аккумуляторы – одни из самых "подлых" деталей машины. Они всегда выходят из строя в самый неподходящий момент. При этом чаще всего они разряжаются, когда машиной долгое время не пользуются, потому что, условно говоря, энергия все время активна.

Ранее мы уже писали, что делать если сел аккумулятор. Известный американский автомобильный журнал "Car and Driver" поделился материалом именно на такой случай – как правильно заряжать аккумулятор.

Как заряжать аккумулятор в домашних условиях – все, что нужно знать

Если аккумулятор вашего автомобиля разрядился, существует несколько способов временно решить проблему.

Можно воспользоваться портативным пусковым устройством или, в крайнем случае, "прикурить" автомобиль от соседа, друга или родственника, чтобы запустить двигатель.

Однако на этом процесс не заканчивается. После запуска крайне важно полностью зарядить аккумулятор, иначе проблема может повториться.

Особенно это актуально в ситуациях, когда вы не планируете активно эксплуатировать автомобиль после запуска. Например, если вы собираетесь поставить его на хранение на зиму или уехать в длительный отпуск в ближайшие день-два.

Ниже вы найдете инструкцию, как правильно заряжать аккумулятор, не снимая его с машины, всего за пять простых шагов.

Важная оговорка

Если зарядное устройство не способно восстановить заряд аккумулятора, это может указывать на более серьезные неисправности.

В таком случае оптимальным решением будет временно запустить двигатель с помощью "прикуривания" и как можно скорее обратиться в надежный автосервис для профессиональной диагностики.

Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор – пошаговая инструкция

Помимо зарядного устройства для аккумулятора, могут понадобиться следующие предметы:

зарядное устройство для аккумулятора;

удлинитель (при необходимости);

небольшая отвертка для снятия крышки аккумулятора (при необходимости).

Шаг 1. Найдите аккумулятор и определите положительную и отрицательную клеммы.

В большинстве автомобилей аккумулятор расположен под капотом. Положительная клемма обозначена знаком "+", отрицательная – знаком "−".

Иногда клеммы закрыты пластиковыми защитными крышками, которые необходимо отвести в сторону.

В некоторых автомобилях аккумулятор расположен в багажнике. В таких случаях, как правило, предусмотрена отдельная положительная клемма для подключения; в качестве отрицательной точки используется металлическая часть кузова под капотом.

Шаг 2. Проверьте, отключено ли зарядное устройство от сети.

Перед подключением адаптера важно убедиться, что через нее не проходит ток. От этого фактора также зависит, можно ли заряжать аккумулятор, не снимая клеммы.

Если у вас есть "умный" зарядный блок, который защищает от перенапряжения, короткого замыкания и перезаряда, то снимать клеммы не обязательно.

Однако, если вы используете старую аппаратуру, то рекомендуется сначала снять "минус". Это поможет предотвратить возможные сбои в работе электронных блоков и снизит риск возгорания.

Шаг 3. Подсоедините зарядное устройство к клеммам аккумулятора.

Сначала подключите красный зажим к положительной клемме аккумулятора, затем черный зажим – к отрицательной.

Слегка пошевелите зажимы, чтобы убедиться в надежности контакта. В целях безопасности держите зарядку как можно дальше от аккумулятора, насколько это позволяют кабели.

Шаг 4. Подключите зарядное устройство к сети и включите его.

Некоторые адаптеры автоматически определяют тип аккумулятора после подключения, в других случаях параметры необходимо задать вручную.

После этого выберите силу тока зарядки, от которой зависит, сколько времени нужно заряжать аккумулятор.

Как правило, более высокий ток обеспечивает более быструю зарядку, а более низкий – более медленную. Медленная зарядка считается более щадящей для аккумулятора и способствует продлению срока его службы.

Многие зарядные устройства подают ток силой от двух до шести ампер; при таких значениях полная зарядка полностью разряженного аккумулятора может занять несколько часов или больше.

Шаг 5. Отключите оборудование после завершения зарядки.

После полной зарядки выключите зарядное устройство и отключите его от сети. Затем отсоедините кабели, начиная с отрицательного (черного) зажима.

