Он дал новый языковой совет.

На украинском можно выражать благодарность с помощью слов "спасибі" и "дякую". Об этом рассказал доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1", отвечая на вопросы зрительницы.

"Благодарность можно выразить словом "спасибі", которое живет в наших письменных памятниках с 16 века. Оно происходит от соединения слов "спаси, Боже". Это соединение со временем срослось в одно слово", - пояснил он.

Более распространенной этикетной формой выражения признательности является слово "дякую". Лингвист говорит, что его можно усилить соединениями "дуже" или "красно". "Итак, лучше сказать спасибі или дякую? Не важно", - добавил Авраменко.

Видео дня

Языковые советы для украинцев:

Напомним, ранее языковед объяснял зрителям, в чем разница между словами "одевать" и "надевать".

Также он ответил, как правильно перевести русскую фразу "сделать следующим образом" на украинский. Кроме того, Авраменко назвал самые типичные ошибки украинцев.

Самый известный учитель Украины раскрыл и историю слов "желаю удачи", ответив тем, кто считает эту фразу русской. Он побъяснил своим зрителям разницу между "удачею" и "вдачею".

Вас также могут заинтересовать новости: