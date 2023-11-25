"Рисунок" и "малюнок" отличаются техникой создания изображения на определенной плоскости, подчеркнул языковед.

Самый известный украинский учитель, языковед и автор учебников Александр Авраменко объяснил, как правильно на украинском называть некоторые изображения - "рисунок" или "малюнок".

Только на первый взгляд эти слова обозначают одно и то же, но на самом деле каждое из них имеет свои особенности, рассказал эксперт в эфире программы "Сніданок з 1+1". Педагог подчеркнул, что "малюнок" и "рисунок" отличаются техникой создания изображения на какой-то плоскости.

"Начнем с "рисунка". Вот слушайтесь в это слово - "рисунок", оно имеет тот же корень, что и существительное "риска" (корень "рис", - Ред.). Следовательно, изображение, нанесенное линиями или штрихами ("черточками"), называется "рисунком". А словом "малюнок" обозначают цветные изображения, выполненные красками...", - отметил языковед.

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Ранее Александр Авраменко уже рассказал, как на нашем языке правильно говорить и писать - "доктор" или "лікар".

Учитель отмечал, что докторами можно называть только тех людей, которые имеют научную степень, например, являются докторами медицинских, философских или физико-математических наук. Языковед добавил, что обычного "лікаря" нельзя называть доктором.

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