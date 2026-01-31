Даша Квиткова восхитила сеть невинной 'уловкой' маленького сына

Лев захотел напугать маму.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, известная победой в романтическом реалити-шоу "Холостяк", порадовала подписчиков кадрами со своим 4-летним сыном Львом.

Она опубликовала в своем Instagram-блоге видео игры мальчика со своим другом. Пока дети думали, что находятся в комнате одни, Квитков тайно сняла их разговор. Лев предложил гостю нарисовать себе "раны" на теле, чтобы напугать маму, когда та вернется:

"Пока я была в ванной: "А давай маму напугаем, чтобы она испугалась, что у нас рана? Ага, давай".

Когда улыбающийся мальчик увидел маму, то нарисовал ей "рану" прямо на руке, а она мастерски сыграла удивление.

Видео дня

Как известно, Даша Квиткова дошла до финала девятого сезона проекта "Холостяк" и получила обручальное кольцо от Никиты Добрынина. Они стали единственной за все 14 сезонов парой, которая действительно осталась вместе.

Брак Квитковой и Добрынина длился с весны 2020 года до зимы 2023-го, сейчас они вместе воспитывают сына Льва, который родился 13 июля 2021 года. Также в сети ходят слухи о том, что Даша уже могла выйти замуж за своего нового бойфренда - украинского футболиста Владимира Бражко, который сделал ей предложение.

