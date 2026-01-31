Звезда 'Конотопской ведьмы' заступилась за беженцев, которые продолжают говорить на русском

Малкова призналась, что ее детям также вначале было трудно перейти на украинский язык.

Украинская актриса Татьяна Малкова, известная по проектам "Конотопская ведьма", "Отпуск вслепую" и "Моя любимая Страшко", высказалась об украинцах за рубежом, которые не перешли на украинский язык в быту.

В интервью OBOZ.UA артистка, которая живет между Польшей и Украиной, призналась, что многие украинцы, которые до полномасштабного вторжения общались на русском языке, продолжают делать это и после переезда в другую страну. По ее мнению, такая привычка может давать небольшое ощущение опоры в новой среде:

"Иногда людям, которые остаются в Украине, трудно это понять. Здесь жизнь под бомбами, но там тоже сложно: нужно устроить быт, найти работу, адаптировать детей, объяснить им, что происходит... Это совсем непростая жизнь. Меня очень задевает, когда кто-то говорит: "Ты же уехала - тебе там легко". А вы попробуйте пожить там реально, а не две недели на отдыхе. Нужно строить новую жизнь, стрессов хватает. Поэтому не все сразу переходят на украинский".

Малкова отметила, что согласна с необходимостью разговаривать на родном языке, однако судить других не будет. Она рассказала, что ее дети также росли в русскоязычной семье и сразу после переезда общались на русском.

"Потом дочь говорила и на украинском, и на русском. Сыну было четыре года, он учил польский - и это было очень трудно: он не понимал детей в школе, никто не играл с ним, потому что все разговаривали на польском. Поэтому заставлять его говорить на украинском было нереально - это просто разрушило бы его внутренний мир. Поэтому было так: мы разговаривали с ним на украинском, он - на русском, а польский изучал параллельно. Но когда я взяла его на съемки в Закарпатье для проекта "Отпуск вслепую", он буквально за два дня перешел на украинский. Переход был плавным, без давления, без ультиматумов", - добавила она.

