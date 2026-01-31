Три знака Зодиака получат редкий шанс изменить свою судьбу в начале февраля

В перечне есть представители знака Дева.

Составлен гороскоп на неделю с 2 по 8 февраля 2026 года. Представители трех знаков Зодиака будут буквально притягивать к себе везение. Однако важно понимать: удача сама по себе не сработает, если не воспользоваться теми шансами, которые предлагает Вселенная, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

3 февраля Уран, планета резких перемен, озарений и нестандартных решений, завершает свой восьмилетний цикл ретроградности и в последний раз за этот период разворачивается в прямое движение в знаке Тельца. С 2018 года этот транзит учил выходить за рамки привычного и осознавать, что стабильность не всегда равна предназначению. Уран редко дает именно то, чего ждут, но почти всегда приносит то, что действительно необходимо для роста.

Один осознанный шаг навстречу мечте способен изменить энергетический вектор и открыть доступ к новым возможностям. Для этих знаков зодиака наступает момент, когда важно решиться на действие. Оставайтесь открытыми к событиям недели и помните: как только вы выбираете движение вперед, Вселенная начинает поддерживать вас.

Дева

Девам стоит приготовиться к неожиданным, но благоприятным поворотам. С 2018 года Уран в Тельце подталкивал вас к расширению горизонтов, формированию новых целей и пересмотру прежних ориентиров. Этот период также научил вас отпускать контроль и доверять более широкому замыслу жизни. Как только вы позволили интуиции вести вас, начал формироваться совершенно иной путь.

Переход Урана в прямое движение 3 февраля становится точкой, где усилия наконец дают результат. До 25 апреля планета будет оставаться в Тельце, прежде чем перейти в Близнецы и запустить новый цикл. В ближайшие месяцы важно действовать быстро и не упускать шансы, которые будут появляться неожиданно. Несмотря на масштабные изменения последних месяцев, энергия земного знака помогает вам сохранять устойчивость и уверенность.

Теперь вы готовы идти на осознанный риск ради своего будущего. Помните: текущее положение – не финал. Уже к апрелю многое изменится, а эта удачная неделя станет началом жизни, к которой вы давно шли.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе оказываются в позиции силы. Долгое время вы ожидали, что внешние обстоятельства или решения других людей освободят пространство в вашей жизни. Однако Вселенная настойчиво возвращает вас к пониманию: настоящие перемены начинаются тогда, когда вы берете ответственность на себя.

С момента входа Плутона в Водолей в 2025 году вы все острее ощущаете потребность в свободе, независимости и личном пространстве. В сезон Водолея эти чувства достигают пика, превращаясь в мощный импульс к действию. Это может пугать, но именно сейчас у вас есть все ресурсы, чтобы изменить свою жизнь в нужном направлении.

Доверьтесь собственным решениям и не сомневайтесь в их ценности. Эта неделя несет редкую удачу, особенно если вы готовы действовать самостоятельно и смело.

Рак

Для Раков путь к успеху формируется уже с 2023 года, когда Сатурн начал свой непростой, но важный транзит. Этот процесс требовал терпения, ответственности и внутренней зрелости. Сейчас вы подходите к завершающему этапу: это последняя неделя пребывания Сатурна в Рыбах перед его переходом в Овен 13 февраля.

Дополнительный акцент создает вход Меркурия в Рыбы 6 февраля. Это время, когда усилия начинают приносить конкретные плоды, а ожидания – оправдываться. Возможны предложения, новости и договоренности, к которым вы давно стремились.

Из-за предстоящего ретроградного движения Меркурий задержится в Рыбах дольше обычного, помогая вам закрыть старые вопросы и одновременно подготовить почву для новых начинаний. Хотя ретроградный период часто ассоциируется с задержками, для вас он становится шансом вернуть возможность, которая ранее не получила развития.

Этот путь был долгим, но именно эта неделя способна принести ощущение заслуженной награды и удачи.

